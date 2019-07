Pressemitteilung BoxID: 759838 (BADEPARADIES SCHWARZWALD TN GmbH)

Kunst im "Paradies" - eine Nacht voller Wow-Effekte

Eventnacht am 3. August 2019

Am Samstag, den 03. August, findet im BADEPARADIES SCHWARZWALD eine spektakuläre „Nacht der Künste“ vor paradiesischer Kulisse statt. Von einer kreativen Kunstwelt hin zu einem facettenreichen Abend in karibischem Flair, mit einzigartigen Kunstwerken und unterhaltsamer Musik verspricht dieses Event eine ganz besondere Faszination. Kalligrafie, Klavier und Katzen passen auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammen, ergeben in Summe aber einen unvergesslichen Abend, der zum Staunen und Erholen unter Palmen einlädt.



Jeder Stein ein lebensechtes Unikat. Mit Acrylfarben verwandelt Bettina Frey-Bruzzone pure Natur-Steine in täuschend echte Tierportraits und lässt nicht nur die Herzen aller Tierliebhaber höherschlagen. An diesem Abend wird am Ufer der „Blauen Lagune“ ein neues kätzisches Unikat zum Leben erweckt – nur das zufriedene Schnurren muss man sich hinzudenken.



Auftrittszeit der Künstlerin: ab 17 Uhr



Schreiben ist nicht nur ein Mittel zum Ausdruck der Gedanken. Perfekte ästhetische Ausgewogenheit und die Darstellung von Emotionen stehen im Fokus der Kalligrafie. Mit schwungvollen, schnellen Bewegungen haucht Sigrid Bengel mit ihrer Kalligrafie-Kunst einer leeren Leinwand Leben ein und lässt diese ihre ganz eigene Geschichte erzählen.



Auftrittszeiten der Künstlerin: 17 Uhr – 21 Uhr



Eine sehr beliebte Form der Kunst, hinweg über jede Kultur- und Landesgrenze, ist und bleibt die Musik. Mit zweistimmigem Gesang, Gitarren- und Klavierklängen sorgt die Band „Dos Más“ für eine einmalige Atmosphäre, die neben echtem Urlaubsgefühl, in dauerhafter Erinnerung bleibt. Ihr bunt gemischtes Repertoire erstreckt sich von John Legend über Herbert Grönemeyer bis hin zu den Foo Fighters. Kunst die ins Ohr geht und zum mitsummen einlädt.



Auftrittszeiten der Band: 17.30 Uhr | 19 Uhr | 20.30 Uhr



Während bereits der Tanz mit dem Sauna-Fächer eine Kunstform für sich bleibt, bereichert auch ein speziell thematisiertes Aufgussprogramm den exklusiven Wellnessgenuss in der Saunawelt PALAIS VITAL und rundet dieses künstlerische Erlebnis perfekt ab.



Alle Zusatzangebote des Eventtages sind im regulären Eintrittspreis enthalten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (