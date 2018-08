FDP-Bundestagsabgeordneter Dr. Christoph Hoffmann zu Gast im "Paradies"

Der Tourismus, und das BADEPARADIES SCHWARZWALD als einer der Leuchttürme in der gesamten Urlaubsregion, spielen eine ganz entscheidende Rolle in Bezug auf die Wirtschaftskraft in ganz Baden-Württemberg. Um direkt vor Ort eine noch genauere Vorstellung vom „Paradies“ im Schwarzwald und seiner Bedeutung zu erhalten, stattete der FDP-Bundestagsabgeordnete Dr. Christoph Hoffmann der Erholungs- und Erlebniswelt in Titisee-Neustadt einen Besuch ab. Gemeinsam mit dem Fraktionssprecher im Kreistag der FDP, Rudolph Gwinner, dem Bürgermeister von Titisee-Neustadt, Armin Hinterseh und dem Geschäftsleiter des BADEPARADIES SCHWARZWALD, Jochen Brugger, wurden regional relevante Themen gemeinsam diskutiert und erörtert. Neben der Problematik des Fachkräftemangels und der dadurch sehr angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt wurden auch aktuelle, verkehrspolitische Themen der Region besprochen, wie zum Beispiel die sehr hohe Verkehrsbelastung der Bundesstraße B31 und die fortschreitende Elektrifizierung der Höllentalbahn. Ebenfalls thematisiert wurden signifikante Aspekte der Steuerpolitik am Beispiel des höheren Mehrwertsteuersatzes für Saunaeintritte.



Dr. Christoph Hoffmann zeigte sich hinsichtlich der sehr beeindruckenden Entwicklung des BADEPARADIES SCHWARZWALD begeistert. Insbesondere die klare Ausrichtung des Unternehmenskonzeptes an den Bedürfnissen und der Zufriedenheit des Gastes sieht er als wichtigen Faktor der einzigartigen Erfolgsgeschichte.

