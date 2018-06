Eventnacht: Das "Paradies" im Fußballfieber

Am Samstag, den 7. Juli 2018, ist Anpfiff im BADEPARADIES SCHWARZWALD! Fußballbegeisterte Badegäste dürfen sich auf eine „weltmeisterliche“ Eventnacht mit sportlich-künstlerischem Programm freuen. Die Eventnacht „WM-Spezial“ lädt Fußballfans aller Nationen zum gemeinsamen „Public Relaxing“ ein.



Ab 18 Uhr begeistert Patrick Bäurer mit seinem unglaublichen Ballgefühl und beeindruckenden Fußball-Freestyle-Tricks. Als Fußballspieler begonnen, begleitet ihn der Ball schon seit seiner Kindheit. Er erlernte schon früh eine große Bandbreite verschiedenster Tricks und begeistert sein Publikum mittlerweile mit beeindruckendem Show-Programm.



Für kleine und große Gäste wird um 16 Uhr ein Trick-Workshop mit dem Profi Patrick Bäurer im GALAXY SCHWARZWALD stattfinden.



Zu allen Fußball-Meisterschaften gehört die Musik untrennbar dazu. Nur mit den passenden Fußball-Hits aus aller Welt, kann die ausgelassene Stimmung ihren Höhepunkt erreichen. DJ A. Deluxe hat die bekanntesten und beliebtesten Fußball-Songs der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zu seinem Programm gemacht. Seine Playlist wird von 18 – 23 Uhr die Vorfreude auf den WM-Endspurt anheizen.



Kostenlose Beauty-Anwendungen im Dampfbad „Schwarzwald-Nebel“ der PALMENOASE und ein spezielles Aufgussprogramm in der textilfreien SPA- & Vitalwelt PALAIS VITAL, runden das Programm der Eventnacht perfekt ab.



Kulinarische Highlights im Restaurant „PalmGarden“ stärken die Gäste in der Halbzeitpause und geben Energie, falls es in die Verlängerung geht.



Die Bereiche PALMENOASE und PALAIS VITAL sind an Event-Samstagen bis Mitternacht geöffnet.



Auch außerhalb des „WM-Spezial“ ist die Weltmeisterschaft aus dem „Paradies“ nicht wegzudenken. Im Rahmen der Öffnungszeiten werden alle WM-Spiele live im GALAXY SCHWARZWALD übertragen.

