Eine musikalische Reise durch Europa

Eventnacht am 6. Juli 2019

Am Samstag, den 6. Juli 2019, startet im BADEPARADIES SCHWARZWALD in Titisee, eine abwechslungsreiche Reise im Zeichen der schönsten Facetten Europas. Vom Südosten aus startend, führt der Weg über das nördliche Schottland bis in den feurigen Südwesten.

Die Fülle eines Jahres-Urlaubes an nur einem unvergesslichen Abend erleben.



„Die Haiducken“ beginnen ihre Reise durch Europa mit einer lebenslustigen Mischung aus Klezmer- und Balkanliedern. Sie musizieren, experimentieren und begeistern inmitten der „paradiesischen Schwarzwaldkaribik“ mit verschiedenen Instrumenten und Melodien. Ihren selbst komponierten Stücken hauchen Sie mit klassischen Klängen von Klarinette und Akkordeon Leben ein. Gitarre, Kontrabass und Percussion erzeugen einen pulsierenden Rhythmus, der sich schnell zum Ohrwurm entpuppt.

Auftrittszeiten der Künstler: 18 Uhr | 19.30 Uhr | 20.30 Uhr



Zunächst ungewohnt, faszinieren die Klänge des Dudelsack rasant. Eine andere Welt eröffnet sich und die nordische Kultur wird spürbar. Die „Blackforest Bagpipers“ tragen nicht nur zum wachsenden „Revival“ der Dudelsack-Musik, sondern auch zur musikalischen Vielfalt dieser Eventnacht, tatkräftig bei. Karibische Atmosphäre unter Palmen begleitet von den begeisternden Klängen der Dudelsäcke - eine faszinierende und zugleich einmalige Kombination, die es so wahrscheinlich noch nie gegeben hat.

Auftrittszeiten der Künstler: 19 Uhr | 21 Uhr



Die Salsaformation der Tanzschule Gutmann macht ihrem Namen „Comando Especial de LaSalsa“ alle Ehre. Nicht nur zeigt sich das spanische Temperament in jedem ihrer Tanzschritte. Vergangene Auszeichnungen sprechen für ihr Talent. Erst 2018 wurden sie zum deutschen Salsameister in der Paarformation gekürt. Ihre einzigartigen Shows zeichnen sich dabei nicht nur durch die Finesse klassischer Salsa, sondern auch eine abwechslungsreiche Kombination mit anderen Tanzstilen und eindrucksvollen Showelementen aus. Wo passt diese feurige Tanzkombination besser als inmitten des tropischen Flairs des BADEPARADIES SCHWARZWALD.

Auftrittszeiten der Künstler: 20 Uhr | 21.15 Uhr



Die Reise durch Europa führt alle erholungssuchenden Gäste auch in die WELT DER SAUNEN. Ergänzt wird das vielfältige Programm der sommerlichen Eventnacht im „Paradies“, mit einem thematisiertem Aufgussprogramm im exklusiven Wellnessbereich PALAIS VITAL.



Alle Zusatzangebote des Eventtages sind im regulären Eintrittspreis enthalten.

