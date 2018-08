Ein "Paradies" für alle - Auszeichnung als besonders familienfreundliches Ausflugsziel

Drei Welten, unzählige Attraktionen. Das BADEPARADIES SCHWARZWALD in Titisee ist der Alleskönner unter den Ausflugszielen. Für jeden Gast, ob groß oder klein, ob wagemutig oder entspannungssuchend, bietet die Karibikoase im Schwarzwald das perfekte Freizeitangebot.



Im GALAXY SCHWARZWALD 23 spritzige Hightech-Rutschen erkunden. Von der Igelrutsche im Baby-Pool bis zur Freefall-Rutsche im X-treme-Level. Die ganze Familie kann sich auf grenzenlosen Rutschen-Spaß freuen. Im Wellenbad „Wilde Brandung“ in die Wellen stürzen und von den Sprungtürmen ins erfrischende Nass springen. Gemeinsame Entspannung zwischen den Actioneinheiten bietet das Familiendampfbad und der Ruhebereich GALAXY RELAX. An schönen Sommertagen das weiche Gras unter den Füßen spüren. Im Außenbereich GALAXY GARDEN die Sonne genießen und das Spielschiff „Ms Galaxy“ unsicher machen.



Das umfangreiche Angebot der Familienwelt GALAXY SCHWARZWALD hat dem BADEPARADIES SCHWARZWALD erneut zu einer besonderen Prämierung verholfen. Das Prädikat „familien-ferien“ zeichnet das „Paradies“ im Schwarzwald im Landeswettbewerb abermals als besonders familienfreundliches Unternehmen aus. Der Spaß- & Actionbereich ist perfekt auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet und verwandelt jeden Aufenthalt in ein unvergessliches Erlebnis.



Das Qualitätssiegel „familien-ferien“ soll Familien in ihrer Planung und auf ihrer Suche nach der idealen Anlaufstelle für den entspannten Familienausflug unterstützen.

