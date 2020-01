Pressemitteilung BoxID: 783628 (BADEPARADIES SCHWARZWALD TN GmbH)

Atemberaubende "Nacht der Sinne"

Eventnacht im Februar

Am 1. Februar werden im BADEPARADIES SCHWARZWALD garantiert alle Sinne berührt – staunen über das was man sieht, hört, spürt, riecht und schmeckt. An diesem Abend heißt es in karibischer Atmosphäre sanfter Musik zu lauschen während man das warme Wasser der Pools und die Aussicht auf das grüne Palmen-Meer genießt. Süße und herzhafte Gerichte verführen zum kulinarischen Genuss bevor der blumig-süße oder frisch-fruchtige Duft in die Aufgusswelt des PALAIS VITAL entführt.



Es ist, als würden die Sandkörner wie von selbst ihren Vorstellungen folgen. Kelly Huesca zaubert einzigartige Kunst aus nur einem Element. Unzählige Sandkörner formen sich durch Ihre Hand zu berührenden Geschichten und träumerischen Darbietungen. Einfach zusehen und im Zauber des Sandes versinken.



Auftrittszeiten der Künstlerin: 19.45 Uhr und 21.30 Uhr in der PALMENOASE



Magische Kombination aus Gesang und Klavier – die Sängerin Melissa verschmilzt in einzigartiger Harmonie mit dem Gesang aus Soul, Jazz und Pop und der musikalischen Begleitung am Piano von Rüdiger Wolf. Bekannte Songs verwandeln sie gemeinsam in ihre eigene Musik. Nicht wiederzuerkennen und doch vertraut. Ausdrucksstarker und gefühlvoller Soulgospel in karibischer Atmosphäre ist das Ergebnis.



Auftrittszeiten der Künstler: 17 Uhr | 19.15 Uhr | 21 Uhr in der PALMENOASE



Florian Bachofner ist der Meister der ungewöhnlichen Musik. Er zaubert nicht nur wundervoll sanfte, klassische Musik mit der Gitarre, sondern spielt auch das „Hang“ wie kein Zweiter. Ein ungewöhnlich aussehendes Instrument mit ebenso ungewöhnlicher und faszinierender Musik. Im traumhaften Ambiente, unter hunderten echten Palmen, wird Vorfreude Wirklichkeit und Erwartungen werden noch übertroffen.



Auftrittszeiten des Künstlers: 17 Uhr | 19 Uhr | 21 Uhr im PALAIS VITAL, 18 Uhr und 20 Uhr in der PALMENOASE



Einzigartige Dufterlebnisse für Zuhause kreieren. Mit der hochwertigen Badesalz-Station darf nach Lust und Laune ein Badesalz nach eigenen Vorlieben hergestellt werden. Einfach die Lieblingszutat auswählen und dem wertvollen Salz beimischen. Ein kleines Stückchen „Paradies“ zum Mitnehmen.



Aktionszeiten: 18 Uhr bis 21 Uhr in der PALMENOASE



Auch im PALAIS VITAL werden die Sinne verwöhnt – die wohltuende Wärme der liebevoll thematisierten Saunen, duftende Aufgüsse, das einzigartige Ambiente und die sanfte Musik laden zum Genießen ein. Alle Zusatzangebote sind im regulären Eintrittspreis inkludiert.

