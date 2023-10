Matze Knop in Badenweiler

Nicht nur seine Figuren wie Dieter Bohlen oder Rainer Calmund sind Kult, Matze Knop ist es längst selbst. Und man kann es zwar kaum glauben, aber live ist er noch besser als auf der Mattscheibe. Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm “Mut zur Lücke” kommt er am 31. Oktober 2023 ins neue Festspielhaus Badenweiler.In seiner Show nimmt er die Absurditäten des Alltags, die Tücken der Technik und die Peinlichkeiten von Promis und Politikern scharfsinnig auf die Schippe und liefert erneut ein großartiges Live-Entertainment-Programm. Natürlich dürfen auch Matzes Kult-Parodien nicht fehlen. Von Fußballstar Cristiano Ronaldo über Ex-Bundestrainer Jogi Löw, dem Kult-Kloppo bis hin zu Dieter Bohlen – alle sind auch in diesem Programm wieder mit dabei. Und auch für die Live-Show gilt für Matze „MUT zur Lücke“! Wer eine auswendig gelernte und durchgeplante Show erwartet, liegt hier falsch. Die Zuschauer erwarten Improvisation und viele Überraschungen während der Show.Welche Vorteile sich im Leben mit „MUT zur Lücke“ noch ergeben, erfahren die Zuschauer am 31.Oktober in Badenweiler.Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten in der Tourist-Information Badenweiler,online unter www.festspielhausbadenweiler.de oder übers Kartentelefon unter +49 7632 8243523.