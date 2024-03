Lesung der besonderen Art im Kur- und Festspielhaus Badenweiler

Tauchen Sie mit Autorin und Wildpflanzenpädagogin Astrid Lehmann am Freitag, den 15. März 2024 um 19.00 Uhr ein in die Welt unserer Vorfahren und der heimischen Wildpflanzen. Mit einer Lesung aus ihren Werken „Die Heilerin vom Schwarzwald“ und „Eine Reise zu den schönsten Gärten im Schwarzwald“ nimmt Sie sie mit in vergangene Zeiten. Lassen Sie sich von den Klängen der Indianerflöte verzaubern, die die Lesung begleiten.



Zum Buch



Vor vielen Jahrhunderten ganz in der Nähe Badenweilers treffen irische Wandermönche auf störrische Alamannen…schnell entstehen die ersten Konflikte!



Zwei Welten treffen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Frida, eine jung verwitwete Heilerin, lebt mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Volk friedlich im tiefsten Schwarzwald. Doch die Tage des harmonischen Zusammenlebens im Einklang mit der Natur und ihren Göttern scheinen gezählt, als der Mönch Rupert mit seinen zwölf Mitbrüdern vom Landesherzog in den Wald geschickt wird. Das alamannische Leben droht vollkommen auf den Kopf gestellt zu werden. Denn die Mönche haben eine Mission. Sie sollen ein Kloster errichten und die Bevölkerung zum richtigen Glauben führen. All den Widrigkeiten der scheinbar unbezähmbaren, rauen Wildnis des Schwarzwalds zum Trotz gelingt es Rupert nach und nach, das Interesse der Heiden zu wecken und sesshaft zu werden. Nur Frida lässt sich von der neuen Glaubenswelt und den Verlockungen nicht blenden – und zieht damit nicht nur den Hass Ruperts auf sich …



Das Buch kann im Anschluss an die Lesung käuflich erworben werden.



Die Autorin



Nach einer kurzen Kindheit in Frankreich und einer etwas längeren Jugend im Schwarzwald zog es Astrid Lehmann hinaus in die Metropolen dieser Welt. Vor über zwölf Jahren kehrte sie mit ihrer Familie in den Schwarzwald zurück, wo sie im Wolftal ihre ganz persönliche Heimat gefunden hat. Nach Stationen in der Vertriebswelt und dem Tourismus arbeitet sie heute als Autorin und Wildpflanzenpädagogin. Naturverbunden und abenteuerlustig genießt sie die einzigartige Naturlandschaft des Schwarzwalds und ist begeistert von seinen Traditionen, Bräuchen und Sagen.



Veranstaltung

Datum: Freitag, 15.03.2024

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Ort: Annette-Kolb-Saal im Kur- und Festspielhaus Badenweiler

Eintritt: mit Badenweiler Gästekarte 5,00 €

ohne Badenweiler Gästekarte 8,00 €

Tickets sind an der Tourist-Information Badenweiler oder an der Abendkasse erhältlich.

