Gloria Theater GmbH beendet Engagement in Badenweiler

Mit großem Bedauern nimmt Badenweiler zur Kenntnis, dass die Gloria Theater GmbH sich mitten in der Saison aus Badenweiler zurückzieht. Dies verwundert, da Gloria seit Oktober 2023, nach eigenem Bekunden, erfolgreich das Musical Bikini Skandal im Kur- und Festspielhaus Badenweiler aufführt und ihre Gastspiele betreibt.



Abweichend von den Vereinbarungen, wurden im laufenden Spielbetrieb essenzielle und weitreichend neue Forderungen von Gloria gegenüber Badenweiler erhoben, die in Umfang und Größe für das Heilbad nicht machbar sind. Dies wurde nach intensiven Beratungen vom Aufsichtsrat der Badenweiler Tourismus GmbH und dem Gemeinderat festgestellt.



Trotz des nicht erfüllbaren neuen Forderungskatalogs der Gloria GmbH ist es das eindeutig erklärte Interesse Badenweilers, an der bisherigen Kooperation festzuhalten. Wir bedauern sehr, dass die Gespräche zur Kompromissfindung von Gloria einseitig beendet wurden. Bürgermeister Vincenz Wissler und Geschäftsführer Dirk Thom sind sich einig: „Wir hätten eine Lösung zur Weiterführung der Kooperation, bei gegenseitigem Interesse, finden können“.



Badenweiler akzeptiert, dass Gloria, vertragskonform, den Kooperationsvertrag nach der Probezeit zum Jahresende 2024 beenden möchte. Jedoch stellen wir mit Befremden fest, dass der Spielbetrieb nur bis Ende Mai laufen soll, und nicht, wie gemeinsam geplant, bis Dezember 2024 weiterläuft.



Unabhängig davon, wünschen wir der Gloria Theater GmbH für die Zukunft viel Erfolg.

