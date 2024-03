„Frauenliebe und Leben“ von Robert Schumann neu interpretiert

Die Sopranistin Jieun Kowollik interpretiert in diesem Konzert am Samstag, den 23. März 2023 - begleitet von Johannes Kowollik am Flügel - u.a. „Frauenliebe und Leben“ von Robert Schumann.Es handelt sich dabei um ein überaus feinfühliges, melancholisches Werk, in dem der Komponist den nach innen gerichteten Blick einer liebenden Mutter und Ehefrau meisterhaft vertont hat. Das darin vorherrschende, aus heutiger Sicht beinahe fremdartig anmutende Frauenbild wird im weiteren Verlauf des Konzerts durch gänzlich konträre Werke zurechtgerückt, wie etwa im Lied „Polo“ aus Manuel de Fallas berühmter „Siete Canciones Populares Españolas“, in dem eine feurige Spanierin nach Rache gegen ihren untreuen Geliebten dürstet. Das verbindende Element „Liebe“ wird im Konzert aus verschiedenen Perspektiven und stilistisch vielfältig betrachtet. Es erklingen außerdem Werke von Alessandro Scarlatti, Fernando Obradors und Maurice Ravel.Das Programm finden Sie im Online-Veranstaltungskalender der Badenweiler Tourismus GmbH.Datum: Samstag, 23.03.2024Uhrzeit: 17.00 UhrOrt: Le Jardin im Kur- und Festspielhaus BadenweilerEintritt: mit Badenweiler Gästekarte 10,00 €ohne Badenweiler Gästekarte 12,00 €Tickets sind an der Tourist-Information Badenweiler oder an der Abendkasse erhältlich.Sara Gempp, Badenweiler Tourismus GmbH, Marketing- & Veranstaltungsmanagement, Telefon: 07632 21896-30, E-Mail: gempp@badenweiler-tourismus.de Wenn Sie Pressetickets für eines der Konzerte haben möchten, geben Sie uns bitte vorab per E-Mail Bescheid, damit wir die Tickets für Sie hinterlegen können.Zeichen inkl. Leerzeichen: 1.465