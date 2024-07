Badewilemer Summerhock - Live-Musik und mehr!

Im Herzen von Badenweiler ist ordentlich was los. Auf der Showbühne findet ein abwechslungsreiches Programm statt: von rockigem Gitarrensound über Hip-Hop-Beats bis hin zur Zaubershow für Klein und Groß. Auf den Plätzen davor bieten zahlreiche Stände und Foodtrucks Leckereien aus den Küchen und Kellern der Region.„Piano-Cocktail“ stimmen Sie am Samstag musikalisch auf den Abend ein. Sie stehen für Rock- & Pop-Cover und sind bekannt dafür, ihre Zuhörer von der ersten Note an in ihren Bann zu ziehen. Freuen Sie sich auf Stimmung und gute Laune.Im Anschluss konnten wir ein weiteres Highlight für den „Summerhock“-Samstag gewinnen: „ZITLOS“. Zitlos sind nicht nur die Hits, die sie im Repertoire haben, sondern auch ihr Publikum. Von Jung bis Alt wird ausgelassen mitgefeiert, gesungen und getanzt.Sonntagmorgen ist traditionell wieder das „Alphorn-Ensemble“ der Trachtenkapelle Badenweiler mit von der Partie. Mit, im wahrsten Sinne des Wortes, langem Atem entlockt es seinen Instrumenten die charakteristisch urtümlichen Töne – für echtes Alpen-Feeling am Fuße des Schwarzwalds.Neben den musikalischen Highlights erleben Sie am Sonntag auf der großen Bühne eine Modenschau von „Non solo moda“, eine mitreißende Tanzshow zu Hip-Hop-Beats der Tanzschule Urban Dance Arts sowie eine Zaubershow mit Clown Pat.Im Anschluss wird Clown Pat für unsere kleinen Besucher Luftballontiere formen. Beim Gewinnspiel der Cassiopeia Therme können Sie mit ein bisschen Glück tolle Gewinne mit nach Haus nehmen. Außerdem haben wir auch unsere Fotobox wieder aufgestellt, in der Sie mit Familie und Freunden lustige Fotos machen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen können.Am Sonntagabend wird zum Abschluss nochmal so richtig gerockt: Mario Stracuzzi, einer der gefragtesten Rockgitarristen der Region, wird den Schlossplatz mit dem Sound großer Rockbands, wie beispielsweise den Dire Straits oder Pink Floyd, füllen. Machen Sie sich bereit für unglaubliche Gitarrensoli und unnachahmlichen Gesang – let’s Rock!Bei so viel kulturellem Genuss darf auch der Gaumen nicht zu kurz kommen: rund um Schlossplatz und das Kur- & Festspielhaus bieten zahlreiche Stände und Foodtrucks ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken. Neben den Klassikern vom Grillrost gibt es Besonderheiten wie Pinsa, Flammkuchen, Crêpes und vietnamesische Leckereien. Die Genussmeile bietet für jeden Geschmack das Passende! Übrigens, das Bier wird bei uns im „Feuerwehr Löschwagen“ gezapft – glauben Sie nicht, dann überzeugen Sie sich selbst!Das komplette Programm finden Sie unter www.badewilemer-summerhock.de