Vom Baden-Airpark direkt nach Suceava

Pünktlich landete am Freitag die Maschine von Bees Airlines Romania am Baden-Airpark. Bei herbstlichem Sonnenschein wurde der Airbus A320 mit einer Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr begrüßt.Der erste Flug aus bzw. in die nordostrumänische Stadt war mit insgesamt 79 Passagieren an Bord nicht ausgebucht.Flüge von und nach Suceava werden ab sofort bis vorerst Ende März montags und freitags angeboten. Der Abflug ist jeweils um 16:25 Uhr geplant, die Landung in Rumänien soll um 19:30 Uhr Ortszeit erfolgen. Die Flüge werden als Linienflüge durchgeführt und sind direkt bei der Airline im Internet buchbar.Foto 1 zeigt die Begrüßung der Bees Romania-Maschine mit der Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr.Auf Foto 2 und 3 sind die Crew des Erstfluges sowie FKB-Verkehrsleiter Eric Blechschmidt zu sehen.Quelle: Baden-Airpark GmbH (BAG). Die Fotos werden honorarfrei zur Verfügung gestellt.