Ungebrochene Reiselust beschert Baden-Airpark beeindruckenden Passagierrekord

Mit erstmals mehr als 200.000 Passagieren übertrifft der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden im August die Ergebnisse aus den erfolgreichen Jahren vor Corona. Damit schreibt der FKB in den ersten acht Monaten des Jahres Rekorde.

Schon vor Beginn der Hauptreisesaison im Sommer 2023 prognostizierten Experten und Tourismusorganisationen einen deutlichen Anstieg der Reiseaktivitäten deutscher Urlauber im Vergleich zu den coronabedingt mageren Jahren nach 2019. Umfragen belegten, dass die Reiselust der Deutschen, durch die vergangenen Jahre zusätzlich verstärkt, in diesem Jahr auch im Bereich der Fernreisen selbst optimistische Erwartungen übertreffen würde und in einzelnen Bereichen mit Rekordergebnissen zu rechnen sei. Die Auswertung der Passagierzahlen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gibt den Vorhersagen Recht und weist für den FKB ein individuelles Rekordergebnis aus.



„So haben wir das im Zeitraum eines Monats in der Vergangenheit noch nicht erlebt“, freut sich Baden-Airpark-Geschäftsführer Uwe Kotzan über rund 206.000 Passagiere im August 2023. „Viele Menschen aus der Region holen weiterhin nach, was sie durch die Einschränkungen in den Corona-Jahren versäumt haben. Das Ergebnis sind bisher nicht dagewesene Fluggastzahlen.“ Mit mehr als 200.000 Fluggästen übertrifft der August 2023 als Rekordhalter noch einmal den Vormonat, in dem bereits mehr als 196.000 Passagiere den FKB durchliefen. Am 17. August wurde auch ein neuer Tagesrekord mit erstmals knapp 8.000 Passagieren an einem Tag verzeichnet.



Die beeindruckende Entwicklung beschränkt sich nicht auf die Passagierzahlen und ist auch nicht nur isoliert im August zu beobachten. Neben einem Anstieg der kumulierten Fluggastzahlen zwischen Januar und August um 31 Prozent in Relation zum Vergleichszeitraum im Jahr 2019, verzeichnet auch der Cargobereich einen Zuwachs von 33 Prozent, gemessen an der abgefertigten Luftfracht. Insgesamt hat die Zahl der Flugbewegungen (Starts und Landungen) gegenüber 2019 um 11 Prozent zugenommen. Die symbolische Schwelle von einer Million Passagieren konnte der Baden-Airpark damit bereits im August überschreiten.



„Hinter den beeindruckenden Zahlen steht natürlich auch eine ebenfalls rekordverdächtige Arbeitsbelastung für unsere Mitarbeitenden“, weiß FKB Verkehrsleiter Eric Blechschmidt zu berichten. „Ihre Leistung verdient auf jeden Fall unsere Anerkennung.“



Auch für die kommenden Monate bereiten sich die Verantwortlichen auf regen Flugbetrieb vor. Aufgrund der bevorstehenden Herbstferien im Land Baden-Württemberg wurde der eigentlich am 28. Oktober endende Sommerflugplan für prominente Ziele wie die Kanarischen Inseln und Kreta um eine zusätzliche Woche verlängert.