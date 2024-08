TUI schaltet Flüge und Pauschalreisen für Sommer 2025 ab Baden-Airpark zur Buchung frei

Baden-Airpark GmbH

Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) erwartet im Jahr 2024 ca. 1,8 Mio. Passagiere bei über 40.000 Flugbewegungen und ist in seiner Doppelfunktion als Airport und Gewerbe-/Technologiestandort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit rund 300 qualifizierten Mitarbeitenden. Durch seine Lage in der Rheinebene und der Nähe zu Frankreich ist er sowohl Gateway für Incoming Verkehre in den Schwarzwald und ins Elsass als auch bevorzugter Abflugort für alle im Südwesten, die attraktive Verbindungen, kurze Wege und den persönlichen Service schätzen.



Medien Kontakt: Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden, presse@baden-airpark.de, Tel. 07229 – 662343

