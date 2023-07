Start in die Sommerferien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB)

Fluggäste sollen früh zum Airport kommen





Mit dem stärksten Sommerflugplan seiner Geschichte werden am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden auch zu Beginn der Sommerferien Rekordpassagierzahlen erwartet. In der ersten Reisewelle von Donnerstag bis Montag (27.-31. Juli) sollen rund 35.000 Passagiere auf ca. 190 geplanten Flügen abgefertigt werden. Mallorca bleibt das Top-Ziel am FKB. Allein an diesen ersten fünf Tagen starten 22 Flieger auf die Baleareninsel. Bis zum Ende der Sommerferien am 8. September sind ca. 1.650 Passagierflüge mit insgesamt über 275.000 Passagieren geplant. Ganz neu sind die Flüge der Enter Air, mit der es seit Ende Mai wieder Non-Stop-Verbindungen auf die griechischen Inseln Kos, Kreta und Rhodos sowie nach Fuerteventura und Gran Canaria ab FKB gibt.



Die Flughafengesellschaft bittet alle Reisenden, zwei bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen und ggf. längere Anreisezeiten auf Grund von Baustellen etc. einzuplanen.



Laut Verkehrsleiter Eric Blechschmidt hilft für eine möglichst stressfreie Abfertigung auch eine gute Vorbereitung zu Hause. „Neben dem Online Check-in können zu Hause auch schon die Einhaltung der Gepäckbestimmungen der Airlines sowie die Flüssigkeitsbeschränkung im Handgepäck kontrolliert werden. Dies und das Bereithalten von bereits zu Hause ausgedruckten Bordkarten und Ausweisdokumenten beschleunigt die Abläufe erheblich“ so Blechschmidt.



Mit den Passagierenzahlen ist der Baden-Airpark weiterhin auf Erfolgskurs. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 44% mehr Passagiere abgefertigt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Grenze von einer Million Passgiere wird in diesem Jahr damit deutlich früher erreicht, und zwar Anfang August anstatt Mitte September. Laut Geschäftsführer Uwe Kotzan liegt das an der immer noch ungebrochenen Reiselust der Menschen aus der Region nach den Einschränkungen der Corona-Jahre.



Für alle, die jetzt nicht wegfliegen, bleibt die Freude auf den bereits buchbaren Winterflugplan. So kehren mit Agadir, Hurghada und Thessaloniki beliebte Ziele in den Winterflugplan zurück, so Kotzan.