Polarlichter inklusive - Direktflug ab Karlsruhe/Baden-Baden nach Lappland

Ein echtes Wintermärchen erwartet Reisende im März 2025: Der Reiseveranstalter vianova GmbH bietet erneut eine exklusive Pauschalreise nach Finnisch Lappland an, mit Direktflug vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB). Vom 4. bis 9. März 2025 erleben die Teilnehmer unberührte Schneelandschaften, faszinierende Polarlichter und Abenteuer in der Stille des Nordens.Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) ermöglicht den Gästen eine bequeme und unkomplizierte Anreise zu ihrem Abenteuer im hohen Norden. Dank des exklusiven Direktflugs nach Kuusamo erreichen die Reisenden schnell und stressfrei eine der schönsten Winterregionen Europas. „Wir freuen uns, mit diesem Sonderflug auch Reisenden aus der Region ein einzigartiges Naturerlebnis bieten zu können“, sagt Thomas Marx, Geschäftsführer von vianova.Der Reiseveranstalter legt bei seinem Angebot großen Wert auf einen reibungslosen Ablauf von Buchung bis Rückkehr und persönlichen Service. Die ausgewählten Reisepakete umfassen neben dem bequemen Direktflug auch Unterkunftsoptionen im 4*Holiday Club Kuusamon Tropiikki. Bei Buchung eines Apartments oder Ferienhauses ist das Kaminholz für gemütliche Abende vor dem Feuer bereits inklusive! Vor Ort steht das erfahrene vianova-Team bereit, um erlebnisreiche Ausflüge zu organisieren und sicherzustellen, dass jeder Moment der Reise unvergesslich wirdDie Rundum-Sorglos-Reisepakete im Tropiikki beinhalten den Besuch auf einer Rentierfarm mit kurzer Schlittenfahrt, einen Saunabesuch mit anschließendem Eisbad im See, eine Schneeschuhwanderung, sowie eine Hundeschlittentour. Wem das nicht reicht, dem stehen zusätzlich optional zubuchbare Aktivitäten zur Verfügung, darunter Motorschlittensafaris, Eis-Karting, Winterreiten und arktisches Fluss-Treiben. Aber auch einzelne Übernachtungen in einer Glasvilla oder im Tiny House mit Panoramafenster und Sauna sind vorab zusätzlich buchbar – für den ungestörten Blick in den Nordhimmel. „erläutert Marx.Die vianova GmbH & vianova Reisen GmbH schafft seit dem Gründungsjahr 2008 authentische Reisen mit besonderen, emotionalen Erlebnissen, die lange in Erinnerung bleiben. Außergewöhnliche Orte und Begegnungen mit Überraschungsmomenten, fernab von Massenzielen und oft abseits der Hauptreisezeiten. Das Team recherchiert die Reisen vorab sorgfältig selbst und mit Partnern vor Ort, und selektiert die besten Ideen und Erlebnisse.Alle Informationen zum Reiseveranstalter finden sich unter: www.vianova-urlaub.de Die Finnland-Reise ab Karlsruhe Baden-Baden ist buchbar unter:Die Fotos werden honorarfrei zur Verfügung gestellt - Quelle: vianova GmbH.