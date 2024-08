Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden baut sein Angebot mit neuen Verbindungen weiter aus

Die neue Bees Airlines Romania erhielt im März dieses Jahres das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) und eine Betriebsgenehmigung von der rumänischen Zivilluftfahrtbehörde.Mit einem wachsenden Angebot an Charterflügen, mehrheitlich ausgehend vom Heimatflughafen Bukarest Henri Coandă, tritt die neue Airline in den Wettbewerb unter klassischen Low Cost Carriern ein.Mit zwei neuen Verbindungen wird Bees Airlines Romania zukünftig auch den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) mit ausgewählten Destinationen in Rumänien verbinden. Ab dem 23. September 2024 startet der Airbus A320 der neuen Airline jeweils montags und freitags vom FKB in die rumänische Hauptstadt Bukarest (Zielflughafen Henri Coandă). Ab dem 11. Oktober 2024 nimmt Bees Airlines Romania außerdem als zweite Strecke, ebenfalls jeweils am Montag und Freitag, die Verbindung in die Universitätsstadt Suceava im Nordosten Rumäniens – nahe an den Grenzen zu Moldawien und zur Ukraine – auf.Uwe Kotzan, Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH dazu: „Für den Baden Airpark ist die Verpflichtung des neuen Partners ein weiterer Baustein, um die Konnektivität der Region Mittelbaden zu erhöhen.“Buchbar sind die neuen Strecken direkt bei der Airline unter www.beesromania.aero