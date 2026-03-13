Kontakt
Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) startet Palmsonntag in den Sommerflugplan 2026

Fünf neue Hauptstadt-Ziele im Flugplan.

Mit der Zeitumstellung am Palmsonntag, dem 29. März 2026, stellt auch der Baden-Airpark die Uhren auf Sommerzeit und startet in den Sommerflugplan.

Ryanair nimmt mit Tirana (Albanien), Bukarest (Rumänien), Amman (Jordanien) und Rabat (Marokko) vier neue Hauptstadt-Ziele in den FKB-Sommerflugplan auf.

Auch Wizz Air ergänzt mit Podgorica (Montenegro) ein neues Hauptstadt-Ziel im Sommerflugplan und bedient zusätzlich das rumänische Suceava drei Mal pro Woche neu ab FKB. Wegen Bauarbeiten am Flughafen Basel finden außerdem von April bis Mitte Mai einige Wizz Air-Zusatzflüge nach Wroclaw (Breslau, Polen), Bratislava (Slowakei) sowie in die rumänischen Städte Bukarest, Iasi und Tirgu Mures statt.

Eurowings bedient die beliebte Verbindung nach Palma de Mallorca im Sommerflugplan bis zu zwei Mal täglich. Zusätzliche Angebotsvielfalt verspricht der Reiseveranstalter TUI Deutschland GmbH. Neben Kreta und den kanarischen Inseln bietet der Veranstalter mit Enter Air mit Beginn der Pfingstferien auch Rhodos, Kos und ebenfalls Palma de Mallorca an.

Das türkische Antalya wird von Corendon Airlines, Freebird Airlines und Air Anka bedient.

Damit verbinden im Sommer 2026 insgesamt acht Airlines den FKB mit 46 Zielen.

Die Vorbereitungen für die Osterferien am FKB laufen auf Hochtouren. Mit voraussichtlich etwa 110.000 Fluggästen übertreffen die Erwartungen die Zahlen des Vorjahres.

Der Einbau neuer Technik für die Passagiersicherheitskontrolle in der Verantwortung des Regierungspräsidiums Stuttgart ist im vierten Quartal dieses Jahres geplant. Dafür finden aktuell im Terminal bauvorbereitende Maßnahmen statt. Der Flugbetrieb wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Um allen Passagieren einen entspannten Abflug zu ermöglichen, empfehlen wir weiterhin, zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.

Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) begrüßte im Jahr 2025 über 2,2 Mio. Passagiere bei ca. 48.000 Flugbewegungen und ist in seiner Doppelfunktion als Airport und Gewerbe-/Technologiestandort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit rund 340 qualifizierten Mitarbeitenden. Durch seine Lage in der Rheinebene und der Nähe zu Frankreich ist er sowohl Gateway für Incoming-Verkehre in den Schwarzwald und ins Elsass als auch bevorzugter Abflugort für Viele im Südwesten, die attraktive Verbindungen und kurze Wege schätzen.

Medien Kontakt: Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden, presse@baden-airpark.de, Tel. 07229 – 662343

