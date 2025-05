Flugbetrieb stark eingeschränkt – Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB)

Aufgrund eines Lecks an einer Gaspipeline ca. 1,6km südlich des Baden-Airpark-Geländes war der Flugbetrieb am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) zwischen 11:50 Uhr und 15:50 Uhr stark eingeschränkt. Starts und Landungen waren zwar möglich, aufgrund der Windkomponente allerdings überwiegend nur für Kleinflugzeuge. Fast alle Passagierlinienflüge konnten in diesem Zeitraum leider nicht stattfinden.Um 15:50 Uhr ist der Flugbetrieb nach der Freigabe durch die zuständigen Stellen wieder angelaufen. Es wird erwartet, dass es durch diese Störung noch bis in die Nacht zu massiven Verspätungen im Flugplan kommt. Voraussichtlich erst am Mittwochmorgen wird sich der Flugbetrieb normalisiert haben.Insgesamt sind damit am FKB heute 12 Ankünfte und 12 Abflüge mit insgesamt über 4.000 Passagieren betroffen.Passagiere sind gebeten, sich auf der Website www.baden-airpark.de über den aktuellen Status ihrer Flüge zu informieren.