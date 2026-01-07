FKB startet mit Rekordpassagierzahlen in das neue Geschäftsjahr 2026
Erstmals nutzten mehr als 2 Millionen Passagiere den Baden-Airpark
Auch im neuen Jahr wird das Angebot erweitert.
Ryanair wird die seit diesem Winterflugplan bedienten neuen Hauptstadt-Ziele nach Amman und Bukarest auch im Sommer weiter anfliegen. Gleiches gilt für die Wizz Air - Flüge nach Suceava und Chișinău. Ab Anfang Juni wird Wizz Air zusätzlich neu nach Podgorica in Montenegro fliegen. Nach Antalya an der türkischen Riviera starten wieder die Fluggesellschaften Freebird Airlines und Corendon Airlines. Eurowings stockt die Anzahl der Flüge ab FKB nach Mallorca auf bis zu zweimal täglich auf.
Der Reiseveranstalter TUI hält dem FKB ebenfalls auch im Jahr 2026 die Treue. Zu den Pfingstferien setzen dessen Charterflüge wieder u.a. nach Mallorca, Rhodos, Kreta, Kos, Fuerteventura und Gran Canaria ein.
Wir bitten alle Passagiere, zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.
Fotos: Winterimpressionen am Baden-Airpark
Quelle: Baden-Airpark GmbH (BAG). Die Fotos werden honorarfrei zur Verfügung gestellt.