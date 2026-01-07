FKB startet mit Rekordpassagierzahlen in das neue Geschäftsjahr 2026

Als zweitgrößter Verkehrsflughafen in Baden-Württemberg erfreut sich der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) weiterhin steigender Verkehrszahlen. Mit knapp 2.270.000 und damit erstmals über 2 Millionen Passagieren verzeichnet der Baden-Airpark mit einem Plus von 25 % einen weiteren Rekord. Parallel zu den Fluggastzahlen zeigt auch die Auswertung der Flugbewegungen für das zurückliegende Jahr eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Fast 48.000 Starts und Landungen stehen für ein Plus von fast 14 % zum Vorjahr. Lediglich bei der Luftfracht ist ein Rückgang der Tonnage, um gut 1 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.



Auch im neuen Jahr wird das Angebot erweitert.



Ryanair wird die seit diesem Winterflugplan bedienten neuen Hauptstadt-Ziele nach Amman und Bukarest auch im Sommer weiter anfliegen. Gleiches gilt für die Wizz Air - Flüge nach Suceava und Chișinău. Ab Anfang Juni wird Wizz Air zusätzlich neu nach Podgorica in Montenegro fliegen. Nach Antalya an der türkischen Riviera starten wieder die Fluggesellschaften Freebird Airlines und Corendon Airlines. Eurowings stockt die Anzahl der Flüge ab FKB nach Mallorca auf bis zu zweimal täglich auf.



Der Reiseveranstalter TUI hält dem FKB ebenfalls auch im Jahr 2026 die Treue. Zu den Pfingstferien setzen dessen Charterflüge wieder u.a. nach Mallorca, Rhodos, Kreta, Kos, Fuerteventura und Gran Canaria ein.



Wir bitten alle Passagiere, zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.



Fotos: Winterimpressionen am Baden-Airpark



Quelle: Baden-Airpark GmbH (BAG). Die Fotos werden honorarfrei zur Verfügung gestellt.

(lifePR) (