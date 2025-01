FKB startet mit Rekordpassagierzahlen in das neue Geschäftsjahr 2025

Mit dem neuen Sommerflugplan 2025 schafft der FKB mit den Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern die Grundlage für weiteres Wachstum.



Als zweitgrößter Verkehrsflughafen in Baden-Württemberg erfreut sich der 1997 eröffnete Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) kontinuierlich steigender Zahlen im Passagieraufkommen und bei den Flugbewegungen. Nur in den Jahren der Corona-Pandemie signifikant unterbrochen, konnte der FKB mit jedem Jahr einen neuen Rekord aufstellen. Auch 2024 macht hier erneut keine Ausnahme: Mit 1.812.844 und damit erstmals über 1,8 Millionen Passagieren verzeichnet der Baden-Airpark mit einem Plus von 4 % einen weiteren Rekord. Parallel zu den Fluggastzahlen zeigt auch die Auswertung der Flugbewegungen für das zurückliegende Jahr eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Knapp 42.000 Starts und Landungen stehen für ein Plus von 2,5 % zum Vorjahr.



Geschäftsführer Uwe Kotzan: „Den konstanten Erfolg verdankt der FKB nicht zuletzt der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Airlines und Reiseveranstaltern. Die Bewältigung des Passagieraufkommens war nur möglich durch die professionelle und engagierte Arbeit unseres Teams. Die angebotenen 40 Ziele sind sehr gut angenommen worden und sind für die Erreichbarkeit unserer Region enorm wichtig.“



Auch im neuen Jahr wird das Angebot erweitert. Ryanair baut mit der Stationierung der vierten Maschine am FKB die beliebten Verbindungen u.a. nach Palma de Mallorca und zum spanischen Festland (Alicante, Barcelona-Girona, Malaga und Valencia) aus und nimmt zudem Sarajevo ins Programm. Außerdem werden die bisherigen Winterstrecken nach Sevilla, Thessaloniki und auf die Kanaren (Teneriffa-Süd und Gran Canaria) nun auch im Sommerflugplan angeboten.



Nach Antalya an der türkischen Riviera starten wieder die Fluggesellschaften Freebird Airlines und Corendon Airlines – teilweise mit Zusatzflügen während der Pfingstferien.



Auch bereits am FKB etablierte Fluggesellschaften erweitern ihr Angebot und erhöhen die Attraktivität des Standorts. So erhöht Wizz Air das Sitzplatzangebot nach Sibiu, Skopje, Timisoara und Tirana.



Eurowings stockt die Verbindungen nach Mallorca ab FKB auf bis zu zwei tägliche Flüge auf.



Der Reiseveranstalter TUI hält dem FKB ebenfalls auch im Jahr 2025 die Treue. Zu Pfingstferien setzen dessen Charterflüge wieder u.a. nach Mallorca, Rhodos, Kreta, Kos, Fuerteventura und Gran Canaria ein.



Wir bitten alle Passagiere, zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen und bei der Anreise bis mindestens Anfang Juli auch längere Fahrzeiten bedingt durch die Sperrung der Landstraße L 75 zwischen Iffezheim und Hügelsheim einzuplanen.

