EASA-Notfallübung am Baden-Airpark am 29.09.2023

Damit die Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) einsatzbereit bleiben, finden gesetzlich vorgeschriebene EASA- Großübungen in regelmäßigen Abständen statt. (EASA =European Union Aviation Safety Agency)Die diesjährige Großübung findet am 29.09.2023 ab 16:30 Uhr am Baden-Airpark statt. Der Flugbetrieb ist davon nicht betroffen.„Der FKB möchte den hohen Sicherheitsstandards in jeder Weise gerecht werden“, so Geschäftsführer Uwe Kotzan.Besonderes Augenmerk bei dieser Übung liegt auf der Kommunikation und dem Zusammenwirken zwischen den Einsatzleitungen und Kräften des Flughafens mit den externen Kräften der Feuerwehren, der Landespolizei, des Rettungsdienstes und den Notärzten.Pressevertreter sind eingeladen, an der Übung teilzunehmen. Da der Zugang Sicherheitskontrollen unterliegt, ist eine Voranmeldung unter presse@baden-airpark.de zwingend erforderlich.