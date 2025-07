Auch FKB von Streik betroffen

Der angekündigte Streik der französischen Fluglotsen am 3. und 4. Juli 2025 betrifft auch den Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB). Ryanair hat bereits mehrere Flüge für heute, den 03.07.2025 und morgen, den 04.07.2025 gestrichen.Am heutigen Donnerstag (03.07.2025) entfallen Flüge von und nach Alicante, Malaga und Palma. Am morgigen Freitag (04.07.2025) sind bereits Verbindungen nach Barcelona-Girona, Porto und Palma de Mallorca (2 Flüge) gestrichen. Damit sind direkt rund 2.400 FKB-Fluggäste betroffen. Möglicherweise werden weitere Flüge durch die mit dem Streik einhergehenden Engpässe im französischen Luftraum verspätet oder gestrichen.Fluggäste, die an den Streiktagen einen Flug geplant haben, sollten zeitnah ihren Flugstatus bei der Airline prüfen und sich direkt mit dieser in Verbindung setzen. Umbuchungen im Streikfall können über die Buchungsportale im Internet oder per App vorgenommen werden.Darüber hinaus wird der Internetauftritt des Flughafens Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) www.baden-airpark.de ständig aktualisiert.Die Baden-Airpark GmbH als Betreiberin des Flughafens bedauert die Unannehmlichkeiten, die sich durch den Streik für die Passagiere ergeben.