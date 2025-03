Auch FKB von Streik betroffen

Auch der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) ist vom Streik betroffen. Ursprünglich war der Betrieb am FKB nicht im Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di vom vergangenen Freitag enthalten. Dies änderte sich jedoch im Verlauf des Samstages, da die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die einen separaten Tarifvertrag haben, im Nachgang ebenfalls zum Streik aufgerufen wurden.



Seit den Morgenstunden streiken Teile des Sicherheitskontrollpersonals eines Dienstleisters, so dass 15 von 17 Abflügen annulliert wurden. Ein Flug wurde auf morgen verschoben. Damit sind ungefähr 3.000 Menschen direkt betroffen. Die Streichung der abgehenden Flüge wurde bereits gestern von den Airlines an die Gäste kommuniziert. Viele Passagiere konnten selbständig umbuchen oder sich die Kosten zurückerstatten lassen. Nur wenige Passagiere sind dennoch am Baden-Airpark erschienen, um hier vom Flughafenpersonal Hilfe bei Umbuchungen zu erhalten.



Geschäftsführer Uwe Kotzan: „Von unseren Mitarbeitern streikt niemand. Da lediglich die Sicherheitskontrollen der abfliegenden Passagiere betroffen sind, führen die Airlines die Flüge ab FKB leer durch, damit die Ankünfte der Fluggäste am FKB nicht betroffen sind.“ Die am Baden-Airpark stationierten Maschinen der Ryanair starten also jeweils leer zu ihrem Zielort und bringen auf dem Rückflug wie geplant Passagiere in die Region.



Die wirtschaftlichen Auswirkungen für den Flughafen und die Dienstleister sind dennoch signifikant, da bei gleichbleibenden Kosten die Erlöse durch ausbleibende abfliegende Passagiere fehlen.



Die Baden-Airpark GmbH als Betreiberin des Flughafens bedauert die Unannehmlichkeiten, die sich durch den Streik für die Passagiere ergeben.

