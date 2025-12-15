Willkommen, Baddi Pyrmont!

Kontakt
Bad Pyrmont bekommt ein neues sympathisches Gesicht: Baddi Pyrmont, das von der Bad Pyrmont Tourismus GmbH frisch entwickelte, offizielle Maskottchen, wirbt ab sofort für das Wasser-Fest in der schönsten Kurstadt der Welt. 

Mit seinem fröhlichen Auftreten, seinem lebendigen Design in Form eines Wassertropfens und seinem unverkennbaren Charme soll Baddi Pyrmont große und kleine Gäste gleichermaßen begeistern und die Themenwoche zu einem besonderen Erlebnis machen.

Als liebevoll gestalteter Botschafter der Stadt wird Baddi Pyrmont das gesamte Wasser-Fest begleiten – von der Eröffnungsfeier über familienfreundliche Programmpunkte bis hin zu Mitmachaktionen für Kinder. Ziel ist es, dass das Publikum Baddi Pyrmont als festen Bestandteil der Themenwoche ins Herz schließt. „Mit Baddi Pyrmont setzen wir ein frisches, modernes Zeichen für Gastfreundschaft, Erlebnisvielfalt und regionale Identität.“ sagt BPT-Geschäftsführer Björn Daugs. „Das gesamte Team wurde in die Namensgebung involviert.“ ergänzt Regine Köpnick, Prokuristin der BPT. „Abgewandelt vom englischen Freund, dem Buddy, schreibt sich unser „Baddi“ natürlich so wie Bad Pyrmont mit a und doppelt d“, so Köpnick.

Passend zur Ankunft von Baddi Pyrmont stehen zudem ab sofort exklusive Fanartikel zur Verfügung. Dazu gehört selbstverständlich neben Kaffeebechern, Postern und Postkarten auch die passende und eigens gestaltete Plüschfigur. Die hochwertigen Souvenirs sind seit heute in der Touristinformation Bad Pyrmont erhältlich und eignen sich sowohl als Erinnerungsstücke für Besucherinnen und Besucher als auch als charmante Geschenkideen – vor allem zusammen mit einem Ticket zu den „Leuchtenden Fontänen – präsentiert von der Stadtsparkasse Bad Pyrmont und den Stadtwerken Bad Pyrmont“.

Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH ist für die touristische Vermarktung Bad Pyrmonts verantwortlich. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Bad Pyrmont. Das oberste Ziel der Bad Pyrmont Tourismus GmbH liegt darin, die Gästezahlen sowohl im Tagestourismus als auch im Übernachtungstourismus zu steigern und die Attraktivität Bad Pyrmonts als Urlaubsdestination zu erhöhen.

