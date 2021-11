Was tun, wenn die Luft raus ist?

Die Stadt Bad Pyrmont arbeitet zusammen mit der Bad Pyrmont Tourismus GmbH ständig an der Verbesserung der Infrastruktur für Gäste. Da sich der Emmer-Radweg als Verbindung zum Weser-Radweg sehr großer Beliebtheit erfreut, hat man sich nun entschlossen, zwei Fahrradreparatur-Stationen an prominenten Plätzen zu installieren. So wurde vor wenigen Tagen eine Station an der Pyrmonter Touristinformation am Europa-Platz 1 aufgebaut und eine weitere wird in Kürze am Rathaus folgen. Radfahrer können die Stationen kostenlos nutzen.



„Die Fahrradreparatur-Stationen sind ein Serviceangebot für unsere Gäste, aber natürlich auch für alle anderen, deren Fahrrad eine kleine Panne hat und die schnell etwas reparieren möchten“, sagt Matthäus Schmidt, Baudezernent der Stadt Bad Pyrmont. Die Stationen in Form von rot gefärbten Stahlsäulen sind unter anderem mit einer leistungsfähigen Luftpumpe sowie mit an Stahlseilen befestigten Werkzeugen ausgestattet. Über einen QR-Code gelangt man auf die Homepage des Herstellers und kann darüber kurze Video-Tutorials einsehen.



„Das ist eine gute Möglichkeit, um für ein positives Fahrradklima in Bad Pyrmont zu sorgen“, freut sich Regine Köpnick, Prokuristin der BPT und ergänzt. „Wir hoffen, dass die Stationen gut angenommen werden und allen NutzerInnen eine sichere Weiterfahrt ermöglichen“. Deswegen hat die BPT den neuen Service auch gleich im Prospekt „Radfahren im Weserbergland“, der vom Weserbergland-Tourismus aufgelegt wird, kommuniziert.

