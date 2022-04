Unbezahlbare Momente in Bad Pyrmont

Ein weiterer großer Schritt der Digitalisierungsstrategie der BPT ist umgesetzt. Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH (BPT) hat die Unterkunftssuche um einen Erlebnisshop erweitert. Die neue Suchmaske ist übersichtlich und funktional gestaltet, bietet eine einfache Benutzerführung und eine optimierte Darstellung auf mobilen Endgeräten. Außerdem ist die Sichtbarkeit der Bad Pyrmont-Website mit integrierter Datenbank bei Google und anderen Online-Suchmaschinen weiter verbessert. Immer mehr Gäste informieren sich schon vor ihrem Aufenthalt, was sie im Urlaub erleben und unternehmen können. Ein Großteil setzt dabei auf die Angebote, die im Internet zu finden sind. Eine verbindliche Buchung von besonderen Erlebnissen sollte jedoch kurzfristig und direkt, ohne nochmal zum Hörer greifen zu müssen, möglich sein. Und genau das bietet der neue Erlebnisshop. Gerade für den Tagesgast ist dies eine Vereinfachung zur optimalen Gestaltung des individuellen Ausflugs, denn die Suche nach Öffnungszeiten und Auskunftsstellen entfällt. Bad Pyrmont bietet einen Schatz an Freizeitangeboten, der nun zentral unter www.badpyrmont.de zu finden ist. Von der öffentlichen Stadtführung über das „Gesund&Glücklich“ Gesundheitsprogramm bis hin zu Souvenirs ist dort alles rund um Bad Pyrmont an einem „Ort“ zusammengetragen. „Das breite Spektrum an Aktivitäten und kleinen, aber feinen Erlebnissen kann so für jeden sichtbar gemacht werden,“ erklärt Annika Schmitmeier, Projektmanagerin der BPT, die das Projekt begleitet hat.Auch für die ortsansässigen Leistungsträger ergeben sich dadurch wesentliche Vorteile: Die Daten-Einpflege ist zentral gesteuert und der Gast erkennt auf einem Blick die vielfältigen Angebote Bad Pyrmonts. Ob direkt buchbar oder auf Anfrage kann individuell entschieden werden, auch verschiedene Zahlungsmodalitäten können hinterlegt werden. „Mit dieser erweiterten Plattform können wir all unseren Leistungsträgern ein leistungsstarkes Werkzeug für die digitale Sichtbarkeit und Buchbarkeit an die Hand geben“, erklärt Annemarie Rüter, Geschäftsführerin der BPT. „Kurz vor Ostern werden die Vorbereitungen abgeschlossen sein und der Erlebnisshop geht auch mit manch einem unbezahlbaren Erlebnis online,“ freut sich Regine Köpnick von der BPT. Das Zusammenspiel der digitalen Lösungen vereinfacht Arbeitsprozesse und erhöht die Wertschöpfung der Destination. Gäste gewinnen und vor allem binden ist die Kernaufgabe, mit der Bad Pyrmont unaufhörlich konfrontiert ist.