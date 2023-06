Uli Stein-Cartoon-Flaniermeile kommt als Deutschland-Premiere in den Kurpark

50 Cartoons ab dem 14. Juli im Pyrmonter Park zu sehen

Wer kennt sie nicht, die „Freche Maus“ von Uli Stein, die sein Markenzeichen geworden ist und die millionenfach auf Postkarten, in Büchern, auf T-Shirts, Tassen und vielem mehr zu sehen ist? Sie hat den gebürtigen Hannoveraner weltweit bekannt gemacht. Seine Cartoons sind Kult und nun in einer ganz besonderen Outdoor-Ausstellung vom 14. Juli bis zum 29. Oktober 2023 im Kurpark von Bad Pyrmont zu sehen. 50 echte Uli Stein-Bilder sind dann auf einem Rundweg im Pyrmonter Park bei einem Spaziergang unter freiem Himmel zu entdecken. Die nächste Schautafel mit einem Cartoon von Deutschlands erfolgreichstem Cartoonisten ist bestimmt nicht weit von dem gerade entdeckten Bild entfernt.Sie alle sollen den Besuchern ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Auf humorvolle Art ist es Uli Stein gelungen, skurrile Alltagsszenen menschlich und tierisch zeichnerisch festzuhalten. Vom 14. Juli bis Ende Oktober können Besucher durch den Pyrmonter Kurpark flanieren und an zahlreichen Orten im Cartoon-Schilder entdecken und sie genießen. Zudem können alle Interessierte an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen. An einigen Bilderpfosten befinden sich Nummern und Buchstaben, die zu einem Lösungssatz kombiniert werden können. Der Ausstellungsplan mit Gewinnspielkarte ist am Eingang am Brandenburger Tor am Kurpark oder bei der Touristinformation in Bad Pyrmont erhältlich. Die Teilnahmebedingungen und Hinweise zum Datenschutz sind der Innenseite eines Flyers zu entnehmen, den es ebenfalls am Eingang Brandenburger Tor gibt. Für alle erfolgreichen Rätselfans gibt es hinterher eine kleine Überraschung. Das Staatsbad Pyrmont wünscht viel Glück und vor allem viel Spaß bei der ersten Open-Air Cartoon-Flaniermeile mit wunderbaren Cartoons von Uli Stein.

Uli Stein wurde 1946 in Hannover geboren und arbeitete zunächst als freier Journalist, Fotograf und Drehbuchautor für Radio-Comedy, bevor er seine Karriere als Cartoonist startete. Mitte der Siebziger Jahre erregte sein Humor die Aufmerksamkeit verschiedener bedeutender Zeitschriften. In der Folge erschienen seine Cartoons in über 100 Zeitschriften und Magazinen in ganz Europa.



1982 kamen erste Postkarten und Bücher von Uli Stein auf den Markt. Seither entstanden Hunderte von Produkten mit seinen beliebten Charakteren, eieräugigen und knollennasigen Menschen, Katzen, Hunden und Pinguinen, die wie seine „Freche Maus“, längst zu Markenzeichen wurden. Allein im deutschsprachigen Raum sind bislang fast 200 Millionen Postkarten und mehr als 11 Millionen Bücher verkauft worden.Neben dem Zeichnen pflegte Uli Stein seit vielen Jahren eine weitere Leidenschaft: das Fotografieren. Als Fotokünstler konzentrierte er sich auf Natur-, Landschafts- und städtische Motive aus der Region Hannover und Niedersachsen. Hinzu kam seine Passion für die Tierfotografie. Sie war es auch, die in dem leidenschaftlichen Tierschützer die Idee reifen ließ, mit einer Stiftung gegen das Leid von Tieren anzugehen. Uli Stein starb am 29.08.2020. Die ULI STEIN-STIFTUNG FÜR TIERE IN NOT wird in seinem Sinne weitergeführt.



Uli Stein wollte „den Leuten Spaß machen, sie unterhalten und ihnen schöne Momente geben in trüben Zeiten oder auch in guten Zeiten.“ Und nun macht er das mit seinen Cartoons im Kurpark von Bad Pyrmont ab dem 14. Juli zu den Öffnungszeiten des Kurparks.



Der Kurpark ist dann wieder kostenpflichtig. Der Eintritt beträgt 6,- Euro. Mit PyrmontCard ist der Eintritt frei.