Til Mette unter Palmen

Es war im vergangenen Jahr ein Highlight in den Sommermonaten im Pyrmonter Kurpark: die Cartoon-Ausstellung mit Bildern von Uli Stein. Immer wieder wurde hinter den Hecken, an den Wegen oder vor Gebüschen im Pyrmonter Kurpark herzhaft gelacht. Schmunzelnde Gäste kamen auf den Wegen im Park anderen Gästen entgegen und alle hatten eins gemeinsam: Sie erfreuten sich an den 50 Cartoons von Uli Stein. Und das Staatsbad Pyrmont hat reagiert auf den großen Erfolg reagiert und eine neue Ausstellung für den Sommer 2024 gebucht und organisiert. Diesmal sind es Cartoons von Til Mette, die vom 25. Mai bis zum 6. Oktober zu sehen sein werden. Diesmal konzentriert im Palmengarten und auch wieder kombiniert mit einem Gewinnspiel.



Til Mette wurde 1956 in Bielefeld geboren. Dort besuchte er von 1975 - 1979 das Oberstufenkolleg. Von 1980 – 1985 studierte er Geschichte und Kunst in Bremen. Ab 1992 lebte er mit seiner Frau und zwei Töchtern für 15 Jahre in New York und Montclair (New Jersey), kehrte danach nach Hamburg zurück, wo er bis heute wohnt und arbeitet.



Gotthard-Tilmann Mette, kurz „Til Mette“, arbeitet als Cartoonist und freier Maler. In seinen feinen Schwarzweißzeichnungen entlarvt er Alltagssituationen aus Gesellschaft und Politik, die mit pikanter Sprachkomik serviert werden. Mette-Cartoons erscheinen seit 1995 ganzseitig im »Stern«. Neben weiteren Veröffentlichungen sind seine Cartoons auch regelmäßig im »Bremer Weser-Kurier« zu sehen. In seinem Hamburger Atelier widmet er sich leidenschaftlich der Malerei und entwirft großformatige Bilder für Kunstsammler und Ausstellungen.



Til Mette hat bereits zahlreiche Preise gewonnen: 2003 Deutscher Karikaturenpreis in Bronze, 2009 Deutscher Karikaturenpreis in Gold, 2013 Deutscher Cartoonpreis, erster Preis 2018 Deutscher Karikaturenpreis: Geflügelter Bleistift für die beste Gesamtleistung, 2020 Deutscher Cartoonpreis, dritter Preis 2022 Thomas-Nast-Preis.



Und nun kommen einige seiner Cartoons in den Kurpark von Bad Pyrmont. Es darf also wieder herzhaft gelacht werden.



Eintritt: 6,00 €

mit PyrmontCard frei

