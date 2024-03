PIA - Bad Pyrmont persönlicher Urlaubsbegleiter

Bad Pyrmont stellt ab sofort jedem meldepflichtigen Gast einen „Persönlichen Urlaubsbegleiter“ zur Verfügung. Hierin stehen nicht nur aktuelle Informationen zu Erlebnissen und Veranstaltungen sowie Wetterdaten bereit, sondern auch die digitale Gästekarte – die PyrmontCard. „Somit ist die Digitalisierungsstrategie 2025 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH erfolgreich abgeschlossen“, ver-kündet Annemarie Rüter, Geschäftsführerin der Bad Pyrmont Tourismus GmbH, stolz. „Das überge-ordnete Ziel war es, eine Plattform für den Gast entlang der Customer Journey zu schaffen, um ein Beziehungsmanagement aufzubauen und das gelingt uns nun mit dem persönlichen Urlaubsbeglei-ter.“



Technisch betrachtet handelt es sich beim „Persönlichen Urlaubsbegleiter“ um eine Progressive Web App (PWA). Das bedeutet, dass Gäste keinen Download aus dem App Store benötigen und die PWA geräteunabhängig funktioniert. Die Gäste öffnen einen automatisiert generierten Link, den sie mit der Buchungsbestätigung, oder im Rahmen der Gästemeldung erhalten.



Nach erfolgter Buchung steht der „Persönliche Urlaubsbegleiter“ sowohl am Desktop/Pad zuhause, als auch als App mobil vor Ort zur Verfügung. Der Vermieter erfasst Name, Aufenthaltszeitraum und Mail des Gastes und schon erhält dieser automatisiert eine „Welcome Mail“ mit seinem per-sönlichen Assistenten. Je nachdem, in welcher Phase sich der Gast befindet, wird der Content so-dann individualisiert ausgespielt, wobei nur aufenthaltsrelevante Inhalte bereitgestellt werden. Zu-sätzlich kann der Inhalt geografisch (Umkreis/Karte), themenspezifisch und profilbasierend gefiltert werden. Informationen und Services jeglicher Art werden klar strukturiert und themenbezogen vi-sualisiert.



Was ist der Unterschied zur Website? Gebucht haben die Gäste ja schon. Wozu also den digitalen Urlaubsbegleiter? Zur Inspiration, zur Planung, zur Information, zur Kommunikation – und das Alles auf kurzem Weg. Kein zeitraubendes Suchen im Netz, keine ständige Information durch den Ver-mieter über Angebote oder auch aktuelle Entwicklungen. „Der „Persönliche Urlaubsbegleiter“ gibt jedem einzelnen Gast alle Infos, relevante Tipps und Vorschläge, übersichtlich und auf den Aufent-haltszeitraum sowie die individuellen Interessen abgestimmt. Somit erhält der Gast nur die für sei-nen Urlaub benötigten Daten!“, berichtet Rüter. Auch Updates gehören so der Vergangenheit an, denn die PWA aktualisiert ihren Inhalt bei jedem Öffnen.

