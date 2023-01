Neues Bad Pyrmont Magazin macht Lust auf mehr

In den letzten Jahren hat sich die Bad Pyrmont Tourismus GmbH intensiv mit der Weiterentwicklung des Gastgeberverzeichnisses beschäftigt. Das Ergebnis liegt nun vor - ein Wandel vom allgemein üblichen Gastgeberverzeichnis mit ein paar Imageseiten hin zu einem zeitlosen Bad Pyrmont Magazin. Hierin geht es vor allem um themenorientiertes Marketing und Storytelling. „Es war uns wichtig, dass wir Bad Pyrmonts Kernthemen wieder mehr in den Fokus nehmen. Die Themen Kur, Kultur, Natur haben wir neu interpretiert und auch den Kliniken zusätzlichen Platz zur Darstellung geboten“, berichtet Annemarie Rüter, Geschäftsführerin der Bad Pyrmont Tourismus GmbH. Zwischen aktuellen und großformatigen Bildern erhalten die Gäste Tipps für Wanderungen, Radtouren, Gästeführungen und Sehenswürdigkeiten. Ziel ist es, damit ein Magazin zu kreieren, welches man sich auch gerne öfter anschaut. Außerdem ist eine Übersicht zu den Highlight Veranstaltungen des Jahres in das neue Bad Pyrmont Magazin 2023 integriert.Nach einem aussagekräftigen Steckbrief von Bad Pyrmont folgen die Themen „Natur & Aktiv“, „Kultur & Tradition“, „Gesund & Glücklich“ sowie „Gastgeber & Angebote“ und präsentieren dem potentiellen Gast alles, was Bad Pyrmont zu bieten hat. Die Gäste werden direkt angesprochen, sich durch das neue Magazin auf den Urlaubsort und seine unvergleichlichen Erlebnisse einstimmen zu lassen. So gibt es fast zu jedem Erlebnis einen Tipp eines Bad Pyrmonter Experten oder auch einfach nur eine Randbemerkung unter dem Motto: „Wissenswert“. Natürlich dürfen auch die Pyrmont Botschafter sowie die Kinderkurdirektoren nicht fehlen. Die einen geben auf der Seite „Bad Pyrmont – ich liebe Dich!“ ihre Geheimtipps preis und die Kinderkurdirektoren erzählen von ihrem perfekten Tag für Kinder in Bad Pyrmont. Alle sind mit einem Bild und ihrer persönlichen Empfehlung abgebildet.Da ab Juli 2023 das Wunsch- und Wahlrecht gilt und damit der Betroffene, der eine stationäre Reha-Maßnahme verordnet bekommt überwiegend selbst entscheiden kann, wurde die gesundheitliche Kompetenz Bad Pyrmonts mit seinen ausgezeichneten Reha-Kliniken besonders herausgestellt. Neben der Hufeland Therme erhielten auch die „Schätze der Natur“, nämlich Bad Pyrmonts natürliche Heilmittel eine Doppelseite. Damit die Informationen immer aktuell gehalten werden, wurden Öffnungszeiten oder Preislisten über einen QR-Code abrufbar gemacht.Erhältlich ist das Bad Pyrmont Magazin per Download auf www.badpyrmont.de , kostenlos in der Touristinformation oder per Telefon bestellbar unter Telefon 05281 – 940 511. Gerne können sich die Gäste auch per email unter info@badpyrmont.de bei der Bad Pyrmont Tourismus GmbH melden.