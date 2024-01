Neues Bad Pyrmont Magazin erschienen

Das neue Bad Pyrmont Magazin ist druckfrisch erschienen. Hierin geht es vor allem darum, Bad Pyrmont mit all seinen Facetten vorzustellen. Die Themen Kur, Kultur, Natur werden herausgestellt und bieten dem potentiellen Besucher einen kompletten Einblick in den traditionsreichen Kurort. Zwischen aktuellen und großformatigen Bildern erhalten die Gäste Tipps für Wanderungen, Radtouren, Gästeführungen und Sehenswürdigkeiten. Bad Pyrmont ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Davon erzählt eine Zeitreise durch die vier Jahreszeiten. Natürlich darf auch ein Veranstaltungskalender des Jahres 2024 nicht fehlen.Nach einem aussagekräftigen Steckbrief von Bad Pyrmont folgen die Themen „Natur & Aktiv“, „Kultur & Tradition“, „Gesund & Glücklich“ sowie „Gastgeber & Angebote“. Vom 5*Hotel bis zur einzelnen Ferienwohnung ist für jeden Geldbeutel das Richtige dabei. Die Gäste werden direkt angesprochen, sich durch das neue Magazin auf den Urlaubsort und seine unvergleichlichen Erlebnisse einstimmen zu lassen. So gibt es fast zu jedem Erlebnis einen Tipp eines Bad Pyrmonter Experten oder auch einfach nur eine Randbemerkung unter dem Motto: „Wissenswert“.Da seit letztem Jahr das Wunsch- und Wahlrecht gilt und damit der Betroffene, der eine stationäre Reha-Maßnahme verordnet bekommt, überwiegend selbst entscheiden kann, wurde die gesundheitliche Kompetenz Bad Pyrmonts mit seinen ausgezeichneten Reha-Kliniken besonders herausgestellt. Neben der Hufeland Therme werden auch die „Schätze der Natur“, nämlich Bad Pyrmonts natürliche Heilmittel, ausgiebig beleuchtet. Damit die Informationen immer aktuell gehalten werden, wurden Öffnungszeiten oder Preislisten über einen QR-Code abrufbar gemacht.Erhältlich ist das Bad Pyrmont Magazin per Download auf www.badpyrmont.de , kostenlos in der Touristinformation oder per Telefon bestellbar unter Telefon 05281 – 940 511. Gerne können sich die Gäste auch per email unter info@badpyrmont.de bei der Bad Pyrmont Tourismus GmbH melden.