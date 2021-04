Neue Website für Bad Pyrmont

Daten sind die Zukunft und deswegen hat die Bad Pyrmont Tourismus GmbH das letzte Jahr genutzt, das wohl größte und umfangreichste Projekt für die nächsten Jahre engagiert anzupacken. Mit dem Aufbau einer touristischen Datenbank stellt Bad Pyrmont die positiven Weichen, in der digitalen Welt mitzuspielen. So können auf diese einmal eingepflegten Daten touristische Portale wie die Tourismus Marketing Niedersachen, der Weserbergland Tourismus und auch die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) zugreifen und die Inhalte Bad Pyrmonts in die ganze Welt verteilen.Aber warum ist dies so wichtig? Warum reicht die einfache Website der letzten Jahre nicht mehr aus? Der Markt verändert sich, der politische Rahmen, der Wettbewerb lässt nichts anderes mehr zu und die künstliche Intelligenz erfordert Datensätze. Kaum zu glauben, 45 Prozent der Deutschen nutzen die Helfer wie Siri und Alexa, 2019 waren es noch 32 Prozent.Die Datenbank von Bad Pyrmont ist schon reichlich gefüllt und steht bereit für verschiedene Medien, damit ist Bad Pyrmont für die Zukunft und den anziehenden Wettbewerb auf Destinationsebene gewappnet. Mit dem weltweit agierenden Destination-Management-System der Outdooractive AG aus Immenstadt hat die Bad Pyrmont Tourismus GmbH einen starken Partner gefunden, der die eingegebenen Daten von einer zentralen Datenbank aus in verschiedene Ausgabekanäle verteilt. Die Reichweite steigt und die Gäste werden über unterschiedliche Kanäle informiert. Die neue Website www.badpyrmont.de ist dann nur ein Ausgabekanal von vielen.Mit komplett neuen, atemberaubenden Fotos von Bad Pyrmont überzeugt die neue Website schon beim ersten Blick. Klar strukturiert findet der Gast alle Themen, die für einen Urlaub oder einen Kuraufenthalt in Bad Pyrmont wichtig sind. Unterkünfte, Freizeit- und Wohlfühlangebote, Kultur und Tradition sowie viele Aktivangebote werden vorgestellt. Eine neue live Webcam mit Blick auf die Historische Hauptallee darf nicht fehlen und so erhält der Gast eine detaillierte Wettervorhersage und einen Einblick vor Ort. Außerdem bietet der Tourennavigator eine ganz individuelle Wander- oder Fahrradtourplanung schon vor dem Urlaub. Dabei bekommt der Gast alle Wegpunkte und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke sofort angezeigt.Mit der neuen Darstellung setzt die Bad Pyrmont Tourismus GmbH auf themenorientiertes Zielgruppenmarketing. Dies sieht man bei Menüpunkten, wie „Urlaub mit Kindern“, „Urlaub mit Hund“ oder barrierearmer Urlaub. Themen, wie Natur, Kultur und Gesundheit stehen weiterhin im Mittelpunkt der Marketing- und Kommunikationsaktivitäten. Allerdings findet eine Verschiebung, in Richtung Einstieg über die jeweiligen Bedürfnisse statt. Hierbei werden dann alle Themen miteinander verknüpft. Somit ist nicht jedes Produkt für jede Zielgruppe geeignet