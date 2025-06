Mit frischem Wind in die Saison - Bad Pyrmont startet durch

Mit einem neuen Claim, frischem Design und einem klaren Bezug zur Tradition startet die Bad Pyrmont Tourismus GmbH in eine neue Kommunikations-Ära. Die neue Werbekampagne bringt den Charakter des beliebten Kurortes (www.badpyrmont.de) auf den Punkt: modern, einladend und mit einem besonderen Gespür für das, was Gäste schätzen.Sie steht unter dem Mottound verbindet zeitgemäße Gestaltung mit vertrauten Elementen. So darf natürlich die Silhouette, die Staatsbad und BPT seit einigen Jahren als Corporate Design für den Ort verwenden, nicht fehlen. Die BPT möchte damit nicht nur neue Gäste ansprechen, sondern würdigt auch die vielen Stammgäste, die Bad Pyrmont seit Jahren die Treue halten. Ergänzt wird die Kampagne durch hochwertige und praktische Souvenirs wie Einkaufs- oder Saunataschen, Kaffeebecher, Sammelgläser, Schlüsselanhänger oder kleine Mitbringsel für Zuhause. Alles ist in einem durchgängigen Design gestaltet und bringt den Charakter von Bad Pyrmont zum Ausdruck – traditionsreich und trotzdem modern. Digitale Inhalte ergänzen diese klassische Kampagne eindrucksvoll. Mit exklusiv erstellten, animierten Bildern lassen sich die eigenen Storys bei Instagram, Facebook oder Snapchat erweitern. Zudem lädt eine Spotify-Playlist lädt zum Verweilen und Abschalten ein. Auch die Infostelen in der Stadt sind involviert.Die ikonischen Palmen, das wohl bekannteste Markenzeichen des Ortes, nehmen in der neuen Werbekampagne eine zentrale Rolle ein. Sie stehen sinnbildlich für das Urlaubsgefühl, das viele Gäste mit Bad Pyrmont verbinden. In Kombination mit den historischen Alleen, den über die Grenzen hinweg bekannten Veranstaltungshighlights sowie der 5* HUFELAND Therme entsteht ein Urlaubsflair, das sowohl zum Verweilen als auch zum Wiederkommen einlädt. „Unsere neue Kampagne ist mehr als nur ein frischer Look – sie ist Ausdruck unserer Identität und unserer Entwicklung“, sagt Björn Daugs, Geschäftsführer der BPT. „Wir wollen zeigen, dass wir mit der Zeit gehen, ohne unsere Wurzeln zu vergessen“, ergänzt er.Mit der neuen Kampagne ist Bad Pyrmont bestens aufgestellt für die aktuelle Saison – und vielleicht entsteht daraus ein neuer Dauerbrenner in der Kommunikation mit Gästen und Einheimischen gleichermaßen. „Warum in die Ferne fliegen, wenn man auch bei uns südländisches Flair erleben kann?“, fragt Daugs rhetorisch mit voller Überzeugung.