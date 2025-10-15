Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1039246

Bad Pyrmont Tourismus GmbH Europa-Platz 1 31812 Bad Pyrmont, Deutschland http://www.badpyrmont.de/
Ansprechpartner:in Frau Regine Köpnick +49 5281 940511
Logo der Firma Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Leuchtende Fontänen

Show-Highlight für die ganze Familie

(lifePR) (Bad Pyrmont, )
Die Leuchtenden Fontänen der Freiwilligen Feuerwehr Soltau lassen nicht nur die Stadt Soltau, sondern auch den Heide-Park und nationale wie internationale Locations regelmäßig bunt erstrahlen. Mit Deutschlands größter transportabler Wasserorgel sorgen die Mitglieder der Feuerwehr für ein Spektakel aus Licht, Klang und Wasser. Seit der Gründung in den 50er Jahren wurde die technische Anlage stetig verbessert, erneuert und erweitert.

Heute erreichen die formvollendeten Fontänen eine Höhe von bis zu 30 Metern und sind deutschlandweit bekannt. Über 600 bewegliche Teile und 600 farbige LED-Unterwasserscheinwerfer setzen die Fontänen in Szene. Die gesamte Anlage misst 25 x 27 Meter und ist freischwimmend durch Luftbehälter. Alles, was man während der Show sieht, ist zu 100% handgesteuert. Jedes Rohrsystem wird per Hand geöffnet, jeder Takt per Hand an die Fontänen weitergegeben, jede Farbe per Hand zugeschaltet. So wird aus jedem Auftritt der Leuchtenden Fontänen ein individuelles Ereignis.

Am 06.06.2026 ist es dann in Bad Pyrmont soweit: Die legendären Fontänen werden in der Schlossgraft vom Pyrmonter Schloss aufgebaut. Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt eine einstündige, spektakuläre Show, die ihresgleichen sucht. Streng limitierte Frühbucher-Tickets gibt es ab Donnerstag, 16. Oktober 2025 um 9:00 im Vorverkauf zum Preis von 9,90 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr in der Touristinformation am Europa-Platz 1 in Bad Pyrmont oder direkt online unter www.wasser-fest-badpyrmont.de.

Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH ist für die touristische Vermarktung Bad Pyrmonts verantwortlich. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Bad Pyrmont. Das oberste Ziel der Bad Pyrmont Tourismus GmbH liegt darin, die Gästezahlen sowohl im Tagestourismus als auch im Übernachtungstourismus zu steigern und die Attraktivität Bad Pyrmonts als Urlaubsdestination zu erhöhen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.