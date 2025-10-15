Leuchtende Fontänen
Show-Highlight für die ganze Familie
Heute erreichen die formvollendeten Fontänen eine Höhe von bis zu 30 Metern und sind deutschlandweit bekannt. Über 600 bewegliche Teile und 600 farbige LED-Unterwasserscheinwerfer setzen die Fontänen in Szene. Die gesamte Anlage misst 25 x 27 Meter und ist freischwimmend durch Luftbehälter. Alles, was man während der Show sieht, ist zu 100% handgesteuert. Jedes Rohrsystem wird per Hand geöffnet, jeder Takt per Hand an die Fontänen weitergegeben, jede Farbe per Hand zugeschaltet. So wird aus jedem Auftritt der Leuchtenden Fontänen ein individuelles Ereignis.
Am 06.06.2026 ist es dann in Bad Pyrmont soweit: Die legendären Fontänen werden in der Schlossgraft vom Pyrmonter Schloss aufgebaut. Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt eine einstündige, spektakuläre Show, die ihresgleichen sucht. Streng limitierte Frühbucher-Tickets gibt es ab Donnerstag, 16. Oktober 2025 um 9:00 im Vorverkauf zum Preis von 9,90 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr in der Touristinformation am Europa-Platz 1 in Bad Pyrmont oder direkt online unter www.wasser-fest-badpyrmont.de.