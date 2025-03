Erfolgreicher Reisemobilhafen in Bad Pyrmont erstrahlt in neuem Glanz

Pünktlich zum schönen Wetter und dem Frühlingsbeginn hat die Bad Pyrmont Tourismus GmbH den Reisemobilhafen in den Emmerauen komplett neu schottern lassen. 110 Tonnen Material, 4 Männer, 1 großer Radlader und 1 Bagger sowie mehrere Verdichtungsgeräte waren im Einsatz, um aus der mittlerweile 5 Jahre alten Oberfläche wieder einen ebenen Platz zu machen. Auch die Parzellenbeschilderung wurde wieder vollständig instandgesetzt, so dass jeder Wohnmobilist sofort bei Anreise seinen Platz finden kann.



Der Reisemobilhafen, der im letzten Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiern konnte, hat 2024 mit insgesamt 17.502 Übernachtungen sein Rekordergebnis seit Bestehen erzielt. Damit unterstreicht er einmal mehr seine Bedeutung als wichtige touristische Einrichtung des Kurortes.



Besonders erfreulich ist die hohe Zahl an Stammgästen, die das umfassende Inklusivangebot PyrmontPlus schätzen. Dieses attraktive Zusatzpaket, das zahlreiche kostenfreie Leistungen und Vergünstigungen in der Kurstadt bietet, wird von den Reisenden häufig gelobt. Seit seiner Gründung ist der Reisemobilhafen Mitglied der renommierten TopPlatz Vereinigung, was für die hohe Qualität und den Service des Angebots spricht.



„Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Gäste und die positive Resonanz auf unser Angebot. Der Rekord bestätigt, dass wir mit unserem Konzept und der Verbindung von Tradition und Innovation auf dem richtigen Weg sind“, so Regine Köpnick, Prokuristin der BPT. „Da wir unser bei den Gästen beliebtes hohes Niveau an Qualität behalten möchten, sind wir sehr froh, dass nun auch die Oberfläche des Platzes wieder auf „TopPlatz“-Qualität ist und wir für die neue Saison pünktlich fertig geworden sind,“ ergänzt der neue Geschäftsführer der BPT Björn Daugs.

