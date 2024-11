Der Kurpark in neuem Licht

Der Kurpark in Bad Pyrmont erstrahlt in neuem Glanz! Vom 15. November 2024 bis zum 05. Januar 2025 verwandelt sich der Kurpark an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag, jeweils von 17 bis 21 Uhr, in ein zauberhaftes Lichtermeer. Besucher:innen sind eingeladen, auf einem 1,5 Kilometer langen Rundgang in eine faszinierende Welt aus leuchtenden Illuminationen einzutauchen. Eine Vielzahl neuer Lichtspektakel wird den Kurpark in ein magisches Erlebnis verwandeln und die dunkle Jahreszeit mit funkelndem Glanz bereichern.Das Lichterfest bietet die perfekte Atmosphäre für einen winterlichen Abendspaziergang und ist ideal für Paare, Freund:innen, Kolleg:innen und die ganze Familie. Genießen Sie die festliche Stimmung und lassen Sie sich von der kreativen Lichtgestaltung verzaubern.Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.kurpark-lichterfest.de oder in der Touristinformation Bad Pyrmont. Bad Pyrmont freut sich darauf, Sie im Kurpark willkommen zu heißen und gemeinsam unvergessliche Momente in dieser festlichen Zeit zu erleben!