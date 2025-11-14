Bad Pyrmont unter den Top Ten

Große Freude im beliebtenIn einem aktuellen Artikel auf Reisereporter.de wurden die zehn schönsten Kleinstädte Niedersachsens vorgestellt. Und Bad Pyrmont gehört dazu. Im guten Mittelfeld auf Platz 5 kann sich Bad Pyrmont nun mit Urlaubsdestinationen wie Norderney auf Platz 1 und Borkum auf Platz 3 in eine Reihe stellen. Damit zählt Bad Pyrmont offiziell zu den besonders sehenswerten Reisezielen des zweitgrößten Bundeslandes Deutschlands. Niedersachsen, das sich von der Nordseeküste bis zu den nördlichen Ausläufern der Mittelgebirge erstreckt, bietet eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt: Küste, Flüsse, Heide, Seen, Wälder und Berge prägen das Bild des Landes. Neben bekannten Städten wie Hannover, Braunschweig oder Oldenburg begeistertauch mit zahlreichen charmanten Kleinstädten – echte Geheimtipps abseits der Metropolen.Bad Pyrmont überzeugt Besucherinnen und Besucher mit seiner einzigartigen Mischung aus Geschichte, Natur und Lebensart. Der mehrfach ausgezeichnete Kurpark, der berühmte Palmengarten, die ausgezeichneten Wanderwege und die hochkarätigen Veranstaltungen machen die Stadt zu einem ganz besonderen Erlebnis. Ob beim Flanieren durch die Hauptallee, bei einem Besuch im Schloss Pyrmont oder beim Entspannen in der– Bad Pyrmont bietet Erholung, Kultur und Genuss auf höchstem Niveau.„Wir freuen uns sehr über diese Würdigung, die das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, unserer Vermieter und kulturellen Einrichtungen belohnt“, betont Björn Daugs, Geschäftsführer der BPT. „Bad Pyrmont steht für Wohlbefinden, Gastfreundschaft und eine hohe Lebensqualität – Werte, die wir täglich mit Leben füllen.“ Mit dieser Anerkennung rückt Bad Pyrmont einmal mehr in den Fokus von Reisenden, die das Echte, Ursprüngliche und Traditionelle suchen – und zeigt eindrucksvoll, dass kleine Städte ganz groß sein können.