Bad Pyrmont unter den Top Ten
Bad Pyrmont einmal mehr im Fokus der Reisebranche
Bad Pyrmont überzeugt Besucherinnen und Besucher mit seiner einzigartigen Mischung aus Geschichte, Natur und Lebensart. Der mehrfach ausgezeichnete Kurpark, der berühmte Palmengarten, die ausgezeichneten Wanderwege und die hochkarätigen Veranstaltungen machen die Stadt zu einem ganz besonderen Erlebnis. Ob beim Flanieren durch die Hauptallee, bei einem Besuch im Schloss Pyrmont oder beim Entspannen in der HUFELAND Therme – Bad Pyrmont bietet Erholung, Kultur und Genuss auf höchstem Niveau.
„Wir freuen uns sehr über diese Würdigung, die das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, unserer Vermieter und kulturellen Einrichtungen belohnt“, betont Björn Daugs, Geschäftsführer der BPT. „Bad Pyrmont steht für Wohlbefinden, Gastfreundschaft und eine hohe Lebensqualität – Werte, die wir täglich mit Leben füllen.“ Mit dieser Anerkennung rückt Bad Pyrmont einmal mehr in den Fokus von Reisenden, die das Echte, Ursprüngliche und Traditionelle suchen – und zeigt eindrucksvoll, dass kleine Städte ganz groß sein können.