Bad Pyrmont lockt mit aktuellen Winterangeboten

Wellness für Körper und Geist: Entdecken Sie unser exklusives Angebot in Bad Pyrmont



In Zusammenarbeit mit dem Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont e.V. hat die Bad Pyrmont Tourismus GmbH wieder ein tolles Wellnessangebot für Genießer im Angebot. In der traditionsreichen Kurstadt Bad Pyrmont erwartet Sie ein unvergessliches Wellnesserlebnis! Genießen Sie unser attraktives Wellnessangebot, das einen täglichen Thermenbesuch in der renommierten 5-Sterne HUFELAND Therme sowie drei Übernachtungen in sorgfältig ausgewählten Hotels oder Ferienwohnungen ab nur 195 Euro pro Person umfasst.



Die HUFELAND Therme lädt Sie ein, in eine Welt der Entspannung einzutauchen. Lassen Sie sich von unseren vielfältigen Massagen und Wohlfühlangeboten verwöhnen, die speziell darauf ausgelegt sind, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Unsere großzügige Saunalandschaft, die sowohl Innen- als auch Außensaunen umfasst, bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit, sich zu erholen und neue Energie zu tanken – ideal für alle, die das Besondere suchen.



Zusätzlich zu unserem Wellnessangebot genießen Sie freien Eintritt in das örtliche Museum, das spannende Einblicke in die Geschichte und Kultur der Region bietet. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist dies eine wunderbare Gelegenheit, sich kulturell inspirieren zu lassen und gleichzeitig die besten Freizeitmöglichkeiten zu nutzen. Gleichzeitig können Sie die täglich das Hallen-Wellenbad kostenfrei besuchen.



Ob als entspannendes Wochenende für sich selbst oder als liebevolles Geschenk zu Weihnachten – unser Wellnessangebot ist die perfekte Wahl für alle, die sich eine Auszeit vom Alltag gönnen möchten.



Wir freuen uns darauf, Sie in Bad Pyrmont willkommen zu heißen und Ihnen unvergessliche Momente der Entspannung zu bieten!



Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt.

(lifePR) (