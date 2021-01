Bad Pyrmont ist vorbereitet auf potentielle Gäste

Ferien in Deutschland – ein Trend, der in diesen Zeiten eine andere Bedeutung erhält. Bad Pyrmont als Reiseziel rückt mehr in den Fokus von Familien, Wanderern und weiteren Outdoorbegeisterten. „In solch unruhigen Zeiten suchen wir einen Zufluchtsort, an dem wir die Seele baumeln lassen können“, lautet die Begrüßung im neuen Gastgeberverzeichnis. Es folgt eine Aufzählung von Kurpark bis Therme sowie vielen weiteren Vorzügen Bad Pyrmonts. Bad Pyrmont ist eine Stadt voller spannender Gegensätze. Hier verbindet sich auf mühelose Weise ein traditionsreicher Kurort mit einem modernen Gesundheitsresort. Etwa 70 km südwestlich von Hannover gelegen ist Bad Pyrmont ein Urlaubsort der Spitzenklasse und wurde im Mai 2020 von Check 24 unter die dreizehn schönsten Kleinstädte Deutschlands gewählt. Kein Wunder, denn Bad Pyrmont ist mit ca. 700 000 Übernachtungen und ca. 1,4 Millionen Tagesbesuchern der touristische Leuchtturm im Weserbergland.Die potentiellen Gäste werden direkt angesprochen, sich durch den Urlaubskatalog auf Bad Pyrmont und seine unvergleichlichen Erlebnisse einstimmen zu lassen. Annemarie Rüter, Geschäftsführerin der Bad Pyrmont Tourismus GmbH, dankt den Inserenten für die Beteiligung bei der Erstellung des diesjährigen Verzeichnisses. Die Auflage des Gastgeberverzeichnisses 2021 beträgt 15.000 Stück.Eine bunte Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten erwartet die Gäste in Bad Pyrmont. Vom 5-Sterne Hotel über Ferienwohnungen bis hin zum Camping- und Wohnmobilstellplatz. Es findet sich für jeden Geschmack das passende Domizil. 70 Gastgeber präsentieren sich auf 78 Seiten und laden zum Erholen ein. Eine Übersicht der weiteren Freizeitmöglichkeiten sowie ein Stadtplan komplettieren das Angebot. Außerdem sind Informationen rund um die PyrmontCardPlus, mit der jeder Gast ein Inklusivangebot erhält, der bei einem teilnehmenden Gastgeber übernachtet. Denn im Urlaub möchte man sich auch mal etwas gönnen, ohne jeden Euro zweimal umzudrehen. So ist zum Beispiel ein Besuch in der Hufeland Therme, im Freizeitbad Pyrmonter Welle und im Museum täglich inklusive. Gleichzeitig kann der Gast ohne vorherige Anmeldung an einem täglichen Gesundheitsprogramm teilnehmen, um seine Fitness zu verbessern. Ganz ohne Zwang entscheidet der Gast täglich neu, was er an dem Tag besuchen möchte. Sehr beliebt ist die Fahrt mit dem Naturparkbus, der am Wochenende zu vierzehn Zielen im Teutoburger Wald fährt.Das aktuelle Gastgeberverzeichnis ist bei der Bad Pyrmont Tourismus GmbH telefonisch unter 05281 – 940 511 wochentags in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr erhältlich. Zur Bestellung oder als Download stehen die Broschüren unter www.badpyrmont.de bereit sowie als Printprodukte in den örtlichen Infostellen. Die Mitarbeiter der Bad Pyrmont Tourismus GmbH unterstützen gerne bei der Buchung und beraten zu der richtigen Auswahl des Gastgebers!