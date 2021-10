Bad Pyrmont ist Spitze

Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH, das Staatsbad Pyrmont sowie die Klinik DER FÜRSTENHOF und der gesamte Kurort Bad Pyrmont können sich freuen und stolz sein auf eine erneute Auszeichnung ihrer unablässigen Bemühungen, beste Qualität für die PatientInnen und Kurgäste in Bad Pyrmont zu bieten. In allen relevanten Bewertungskategorien wurden die höchstmöglichen Bewertungen erreicht.



In der Auswahl der besten empfohlenen Rehakliniken in Deutschland wurde die Klinik DER FÜRSTENHOF schon 2019 vom Gesundheitsmagazin FOCUS ausgezeichnet. Für das Jahr 2022 wurde wieder aus einer Grundgesamtheit von 1696 Rehakliniken in Deutschland eine Auswahl von zu empfehlenden Kliniken nach Fachbereichen/Indikationen erstellt. Die Bewertung erfolgte aus mehreren gesammelten Daten, wie zum Beispiel die Auswertung von Patientenportalen, die Empfehlung von Ärzten, die Reputation der Klinik, die Selbstauskunft der Klinik, sowie die Empfehlungen von Rehakliniken. Gerade im Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen der Klinik DER FÜRSTENHOF ist diese Auszeichnung ein besonderer Anlass zur Freude. So konnte die Klinik in allen drei Fachbereichen der Rheumatologie, Orthopädie und Onkologie punkten und erhielt dadurch das Qualitätssiegel „TOP Klinik 2022“.



Auch das Heilbad als Ganzes hat wieder erstklassig abgeschnitten. Zur Wahl standen die 352 hochprädikatisierten Kurorte in Deutschland, welche alle mindestens ein staatlich anerkanntes Heilmittel besitzen und damit den Heilbadstatus innehaben. Geschafft haben es nur 82 Kurorte in die Empfehlung des FOCUS-Gesundheit Magazins zu kommen. Bad Pyrmont gehört 2022 zu den besten 16 Heilbädern und Kurorten in Deutschland, die miteinander in allen Kategorien gleich sehr gute Bewertungen erhielten.



Die Methodik beinhaltete hierbei die Befragung der Kurverwaltung/Gemeinde, sowie die Recherche in offiziellen Datenquellen, als auch eine Kurortgastbefragung mit Vertretern von Patientenverbänden und Selbsthilfegruppen.



Das Gesundheitsmagazin FOCUS-Gesundheit schreibt dazu: „Für den optimalen Genesungseffekt während einer Kur müssen einige Faktoren zusammenkommen: natürliche Therapiemittel wie Moor, Luft, Salz und Wasser, eine gute medizinische Versorgung, ein motivierendes Sportprogramm und ein Ort, an dem man sich wohlfühlt.“ All das erfüllt Bad Pyrmont mit Bravour.





