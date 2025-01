Bad Pyrmont. Reisemobilhafen Bad Pyrmont erreicht Rekordergebnis

Der Reisemobilhafen Bad Pyrmont kann auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurückblicken: Mit insgesamt 17.502 Übernachtungen wurde ein Rekordergebnis seit Bestehen erzielt. Damit erreicht der Reisemobilhafen z. B. genauso viele Übernachtungen wie damals das 4-Sterne Hotel Bergkurpark und unterstreicht einmal mehr seine Bedeutung als wichtige touristische Einrichtung des Kurortes.



Besonders erfreulich ist die hohe Zahl an Stammgästen, die das umfassende Inklusivangebot PyrmontPlus schätzen. Dieses attraktive Zusatzpaket, das zahlreiche kostenfreie Leistungen und Vergünstigungen in der Kurstadt bietet, wird von den Reisenden häufig gelobt. Seit seiner Gründung ist der Reisemobilhafen Mitglied der renommierten TopPlatz Vereinigung, was für die hohe Qualität und den Service des Angebots spricht.



„Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Gäste und die positive Resonanz auf unser Angebot. Der Rekord bestätigt, dass wir mit unserem Konzept und der Verbindung von Tradition und Innovation auf dem richtigen Weg sind“, so Regine Köpnick, Prokuristin der BPT.



Mit Blick auf das kommende Jahr bleibt das Ziel, die Qualität des Angebots weiter zu verbessern und neue Gästegruppen zu gewinnen, um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

