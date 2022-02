Aktuelles Prospektmaterial fertig

Bad Pyrmont ist am Start

Bad Pyrmont ist gut aufgestellt und begrüßt seine Gäste gleich auf den ersten Seiten des neuen Gastgeberverzeichnisses mit allen Highlights, die der traditionsreiche Kurort zu bieten hat. Die potentiellen Gäste werden direkt angesprochen, sich durch den neuen Urlaubskatalog auf Bad Pyrmont und seine unvergleichlichen Erlebnisse einstimmen zu lassen. Gekoppelt mit einer Anzeige in „Deutschlands schönste Reiseziele“, einer Reisebeilage in großen Tageszeitungen, läuft der Prospektversand richtig gut an. Annemarie Rüter, Geschäftsführerin der BPT, und Regine Köpnick, Prokuristin, sind zuversichtlich, auf diesem Weg die richtige Klientel für Bad Pyrmont zu erreichen. Und der Erfolg gibt ihnen Recht, denn die ersten 300 Prospektanfragen sind bereits verschickt.



Auch das PyrmontPlus-Programm für 2022 liegt druckfrisch auf dem Tisch. Hier finden alle Gäste, die bei einem PyrmontPlus-Gastgeber übernachten, ein umfangreiches und abwechslungsreiches Inklusivprogramm. „Wir haben wieder ein vielfältiges Programm mit vielen Freizeitaktivitäten und bis zu drei Gesundheitskursen täglich für unsere Gäste zusammengestellt“ erklärt Rüter. Besonders stolz ist die BPT darauf, dass alle ehrenamtlichen Gästeführerinnen wieder mit von der Partie sind. So kann der Gast am Montag „Durchatmen und Entspannen“, am Dienstag „im Park baden“, am Mittwoch Helene zu Waldeck und Pyrmont „begegnen“ und am Donnerstag an einem gemeinsamen Spaziergang durch den Kurpark teilnehmen, völlig kostenfrei mit der PyrmontCard Plus.



Annemarie Rüter hat sich für dieses Jahr aber noch eine ganz besondere Aufgabe gestellt. „Wir sind aktuell mit einem kompletten Relaunch unseres Gastgeberverzeichnisses beschäftigt“, berichtet sie, und plant dabei einen ganz neuen Printauftritt für die BPT. „Mehr wird aber noch nicht verraten“, schmunzelt sie.



Auch das Bad Pyrmonter Gutscheinheft, welches jeder Gast bei Anreise erhält, hat einen ganz neuen Mehrwert für alle Pyrmont-Gäste. So kann man sich kostenlos die bekannte Touren-App „Outdooractive“ runterladen und diese vier Wochen lang in vollem Umfang für den Aufenthalt in Bad Pyrmont nutzen.