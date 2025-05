100 Tage – Geschäftsführer der BPT Björn Daugs blickt nach vorn

Seit genau 100 Tagen ist Björn Daugs der neue Geschäftsführer der Bad Pyrmont Tourismus GmbH. Wenn man ihn fragt, wie er die ersten drei Monate im neuen Job verbracht hat, kommt der Betriebswirt ins Schwärmen. „Ich habe hier ein höchst motiviertes, ideensprudelndes Team vorgefunden und trotz der kurzen Zeit sind wir schon gut zusammen-gewachsen.“ Aus seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Marketing, in den letzten sechs Jahren beim Weltkonzern Sonepar, weiß Daugs genau, was es heißt, ein Team zu führen und mitzunehmen. „Denn Veränderung ist nicht immer einfach, aber alle im Team lassen sich darauf ein,“ erklärt er. „Jeder neue Schritt wird begründet, Vorteile aufgezeigt und die Kommunikation transparent gehalten – in jede Richtung“ freut sich Christina Latzke, Counterleitung der BPT.



Aber was ist bis jetzt passiert: Zunächst hat Daugs interne Prozesse geprüft und sortiert, Projektstrukturen eingeführt und wenn nötig, verschlankt, Kosteneinsparungen bei gleichbleibender Effizienz ermittelt, natürlich auch inklusive entsprechender Software und Hilfsmittel. Aktuell werden 41 Projekte bearbeitet, die unter Zuhilfenahme eines digitalen Projektmanagementtools jeden im Team auf dem gleichen Wissensstand halten. Nach einer genauen Datenauswertung und Zielgruppendefinition laufen auch schon die ersten Werbekampagnen, die Daugs für das ganze Jahr aufgestellt hat. „Hier wird stets die passende Zielgruppe angesprochen, jeweils mit einem anderen Aufhänger“, berichtet er. Jede Kampagne wird täglich kontrolliert und modifiziert, wenn nötig, erklärt Daugs. Des Weiteren hat Daugs eine dynamische QR-Code-Systematik für die ganze Stadt eingerichtet, so dass man auch hier nachvollziehen kann, welcher QR-Code welche Klickzahl bzw. Aufmerksamkeit erfährt.



Wichtiges Ziel für die ersten 100 Tage war auch die Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern in der Stadt. So ist er die ersten Wochen von einem Termin zum nächsten gesprungen und hat die meisten Verantwortlichen im Rathaus, im Staatsbad, in Lügde und natürlich in Bad Pyrmont in persönlichen Gesprächen kennengelernt. Auch über den Tellerrand hinaus schaut der neue Geschäftsführer in die Region und hat so schon zusammen mit Kurdirektor Fischer seine Kolleginnen und Kollegen in Bad Driburg, Bad Oeynhausen und Bad Salzuflen besucht. Björn Daugs ist überall sofort im Thema. Er hat sich nach eigener Aussage ca. zwei Monate vor seinem Arbeitsbeginn auf seine neue Aufgabe vorbereitet. „Der kam hier am ersten Tag an und wusste schon alles“ lacht Regine Köpnick, Prokuristin der BPT und seit 30 Jahren im Unternehmen. „Aber Herr Daugs nimmt uns mit und fragt bei jeder neuen Idee nach meiner Erfahrung“, freut sie sich.



Außerdem legt der Marketingfachmann sein besonderes Augenmerk auf ein durchgängiges Corporate Design. „So wie jeder bei einer rot-weißen Dose an ein bekanntes Soft-Getränk denkt, muss der Gast sofort wissen, welches Design für Bad Pyrmont steht,“ erklärt er. So hat er als Erstes sämtliche digitalen Kanäle der BPT mit dem inzwischen etablierten Bad Pyrmont-Design versehen und gemeinsam mit Regine Köpnick Pressefotos festgelegt, die jetzt für die nächsten 365 Tage für Bad Pyrmont stehen. „Auch wenn wir die Fotos nach kurzer Zeit nicht mehr sehen können, ist es wichtig, dass der Kunde sie sofort mit Bad Pyrmont verbindet,“ erklärt Björn Daugs.



Umgesetzt wurde außerdem schon ein neues Logo für den Reisemobilhafen sowie ein Unternehmens-kanal auf der Plattform LinkedIn. Geerbt von seinem Vorgänger und Wirtschaftsförderer Stefan Stuckenberg hat er die Projekte im Rahmen der Tourismusförderung 2024. So hat die BPT die Planung von zwei neuen Naturpark-Wanderwegen angeschoben, die Erneuerung der EXPO-Tafeln innerhalb des Stadtgebietes koordiniert, eine neue, doppelseitige Infostele in der Wandelhalle beauftragt und zusammen mit dem Verein Fürstentreff e.V. Kurzfilme produziert, die mittels QR-Codes an historisch wichtigen Sehenswürdigkeiten abgerufen werden können. Ein neues, touristisches Highlight ist am Europa-Platz geplant. Welches das ist, wird aber noch nicht verraten, denn Daugs ist kein Freund davon, vorab nicht fertige Projekte mitzuteilen.



Für die Tourismusförderung des laufenden Jahres hat er auch schon gemeinsam mit der Stadt viele tourismusfördernde Ideen und Konzepte erarbeitet. Was das ist, wird aber noch nicht verraten.



Als nächste größere Projekte stehen die Verschlankung der Website-Inhalte sowie eine neue Dachkampagne für Bad Pyrmont an. „Ich blicke gespannt und energiegeladen nach vorn, denn mir macht mein neuer Job richtig Spaß“ schmunzelt Björn Daugs. Und wenn man ihn so anschaut, glaubt man ihm das auch.

