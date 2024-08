Zeitreise in die „Belle Époque“

Bad Nauheim feiert sein Jugendstilerbe und lässt beim diesjährigen Jugendstilfestival am 7. und 8. September die Belle Époque wieder aufleben. Musik, Tanz, Mode, Ausstellungen, Kinderprogramm, Antiquitäten und Kunsthandwerk verwandeln die Trinkkuranlage in ein lebhaftes Festivalzentrum. Der Eintritt ist frei und am Festivalsonntag haben zudem die Geschäfte in der Bad Nauheimer Innenstadt geöffnet.Anfang des 20. Jahrhunderts eroberte der Jugendstil Bad Nauheim und ließ Baukunst und Badekultur in neuem Glanz erstrahlen. Das kulturelle und architektonische Erbe dieser Blütezeit ist bis heute in der Stadt allgegenwärtig und wird jedes Jahr beim Jugendstilfestival zelebriert.Herzstück des Jugendstilfestivals ist der Restauratoren- und Kunsthandwerkermarkt am Samstag, 7. September (12 bis 19 Uhr) und Sonntag, 8. September (10 bis 18 Uhr). Wer entlang der Stände flaniert, findet in jedem Fall antiquarische Raritäten und handgefertigte, individuelle Stücke. Zum Angebot der Markttreibenden zählen unter anderem Mode, Taschen und Schmuck, Seifen, Wohnaccessoires, Glas- und Keramikkunst sowie besondere Papeterie. Die Restauratoren und Restauratorinnen arbeiten vor aller Augen Tapeten, Möbel und Bilder auf. Wer Hilfestellung bei technischen und gestalterischen Fragen sucht, findet hier die richtigen Kontakte. Eine Übersicht über alle Aussteller gibt es unter www.jugendstilfestival.de Das Hauptprogramm des Festivals lässt Besucher eintauchen in die Zeit um 1900: Die Modegruppe des Jugendstilvereins spaziert über das Gelände – elegante Herren in Cutaway und Zylinder führen Damen in edlen Roben am Arm und bieten damit das perfekte Fotomotiv. Die große Modenschau am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr zeigt, was Jugendliche und Erwachsene vor rund hundert Jahren trugen. Die Festivalbesucher in der Trinkkuranlage können zudem antike Fahr- und Hochräder bestaunen und sich auf Tanz und Musik diverser Chöre und Ensembles freuen.Das Angebot für die jüngeren Gäste wird in diesem Jahr vom Bad Nauheimer Unternehmen HR Bau präsentiert. Geboten wird ein nostalgischer Spielplatz, der so zur Zeit des Jugendstils hätte existieren können sowie eine Bastelstation mit vielen Kreativarbeiten für Kinder ab 2 bis 3 Jahren. Hinzukommt ein Mitmachzirkus, bei dem Groß und Klein auf ihre Kosten kommen.Am gesamten Festivalwochenende besteht die Möglichkeit bei Fachvorträgen Wissenwertes rundum diverse Restaurationstechniken zu erfahren. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag, der zudem in ganz Deutschland „Tag des Offenen Denkmals“ ist, werden Jugendstilführungen, Baustellenführungen im Sprudelhof sowie Führungen zum Schwalheimer Rad angeboten. Die genauen Termine der Vorträge und Führungen sind online unter www.jugendstilfestival.de zu finden.Der Jugendstilverein bietet zu den Öffnungszeiten des Jugendstilforums eine neue Sonderausstellung für die Besucher: „Schaufenster zur Welt – Weltausstellungen um 1900“ lädt dazu ein, mehr über Spezialausstellungen rund um Kunst, Kultur und Technik zu erfahren. Zudem ist die neue Dauerausstellung, die den Facettenreichtum der Jugendstil-Welt darstellt, zu besichtigen.Samstag, 7. September, 12 bis 19 UhrSonntag, 8. September, 10 bis 18 UhrSamstag, 7. September und Sonntag, 8. September,jeweils, 13:30 bis 17:30 Uhr, Eintritt 8,00 €Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH, Telefon 06032/92 992-0, info@bad-nauheim.de, www.jugendstilfestival.de Fachdienst Kultur und Sport der Stadt Bad Nauheim