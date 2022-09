Zeitreise in die „Belle Époque

Anfang des 20. Jahrhunderts eroberte der Jugendstil Bad Nauheim und ließ Baukunst und Badekultur in neuem Glanz erstrahlen. Das kulturelle und architektonische Erbe dieser Blütezeit ist bis heute in der Stadt allgegenwärtig und wird beim Jugendstilfestival vom 9. bis 11. September in der Trinkkuranlage gefeiert - mit Musik, Tanz, Mode, Ausstellungen, Kinderprogramm, Antiquitäten und Kunsthandwerk. Der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt rundet das Programm am Festivalwochenende ab.Am Freitag, den 9. September, beginnt das Jugendstilfestival mit einem kleinen Rahmenprogramm. In der Stadtbücherei sind Bücherschätze aus der Jugendstilzeit zu sehen, die selten und nicht im Verleih erhältlich sind (Öffnungszeiten 15 bis 18 Uhr). An der Tourist Information startet um 15 Uhr ein „Rundgang durch das Herzheilbad“, welcher Bad Nauheims Stadtgeschichte und die spannende Kulturepoche beleuchtet. Tickets können für 9,50 Euro bzw. 8,50 Euro (ermäßigt) bei der Tourist Information gebucht werden.Am Abend feiert das Jugendstilforum im Sprudelhof zusammen mit geladenen Gästen seine Wiedereröffnung mit der Ausstellung „STILWENDE 1900 – Schönheiten einer Epoche”, die ausgesuchte Exponate aus der Sammlung Manfred Geisler zeigt. Samstag und Sonntag ist das Jugendstilforum dann für das breite Publikum geöffnet. Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind auf www.jugendstilforum.de zu finden.Herzstück des Jugendstilfestivals ist der Restauratoren- und Kunsthandwerkermarkt am Samstag, 10. September (12 bis 19 Uhr) und Sonntag, 11. September (10 bis 18 Uhr). Wer entlang der Stände flaniert, findet in jedem Fall antiquarische Raritäten und handgefertigte, individuelle Stücke. Zum Angebot der Markttreibenden zählen unter anderem Mode, Taschen und Schmuck, Seifen, Wohnaccessoires, Glas- und Keramikkunst sowie besondere Papeterie. Die Restauratoren und Restauratorinnen arbeiten vor aller Augen Tapeten, Möbel und Bilder auf. Wer Hilfestellung bei technischen und gestalterischen Fragen sucht, findet hier die richtigen Kontakte.Das Hauptprogramm des Festivals lässt Besucher eintauchen in die Zeit um 1900: Die Modegruppe des Jugendstilvereins spaziert über das Gelände – elegante Herren in Cutaway und Zylinder führen Damen in edlen Roben am Arm und bieten damit das perfekte Fotomotiv. Antike Fahr- und Hochräder werden ausgestellt und vorgeführt, begleitet von Chören und Ensembles, die die Trinkkuranlage mit Musik und Gesang zum Klingen bringen. Tänzer und Tänzerinnen in atemberaubenden Kostümen präsentieren Jugendstiltänze, die sich damals großer Beliebtheit erfreuten. Dazu zählen zum Beispiel der Salontanz, Serpentinentanz, Fächertanz und Skirt Dance. Für die Unterhaltung der jungen Gäste sorgen nostalgische Spielgeräte und Stoffdruck.Höhepunkt zum Abschluss des Jugendstilfestivals am Sonntag ist das Konzert mit Programm „Die Damen und Herren Daffke – Wie werde ich reich und glücklich“ (18 Uhr, Großer Saal in der Trinkkuranlage). Mit Chansons und Liedern jüdischer und verfemter Komponisten und Komponistinnen aus der Zeit zwischen 1915 und 1930 erzählen die Daffkes Geschichten von Flucht, Vertreibung und Identitätssuche. Hoffnung, Glück und Menschlichkeit verlieren sie dabei nie aus dem Blick. Das Konzert findet in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Bad Nauheim statt.Samstag, 10. September, 12 bis 19 UhrSonntag, 11. September, 10 bis 18 UhrBad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH, Telefon 06032/92 992-0, info@bad-nauheim.de, www.jugendstilfestival.de Fachdienst Kultur und Sport der Stadt Bad Nauheim