Wolfgang Niedecken, Götz Alsmann, Max Uthoff & Co.

Ob Kleinkunst, Kindertheater, Sinfonie- oder Kammerkonzert, Philosophie, Geschichte oder die Sommer-Reihe – für alle Kulturellen Reihen Bad Nauheims sind auch für das kommende Jahr Abonnements erhältlich. Der Abo-Vorverkauf startet amin der Tourist Information oder online unter www.bad-nauheim.de/abo Egal für welche Reihe, das Jahresabo ist deutlich günstiger als der Kauf der Tickets zum Einzelpreis. Neben dem preislichen Aspekt sieht Jochen Mörler als verantwortlicher städtischer Fachbereichsleiter noch viele weitere Vorteile: „Unsere Veranstaltungen strotzen gerade nur so vor Vielfalt und Liebe zur Musik, dem Theater und der Kunst im Allgemeinen. Jede Reihe hat ihren eigenen Charme, den man jeweils in fünf bis neun Veranstaltungen pro Jahr erleben kann.“ Ein weiterer Pluspunkt: Alle Abonnements sind übertragbar, also nicht an eine einzelne Person gebunden.Den kulturellen Auftakt im kommenden Jahr macht die Kleinkunst-Reihe am 18. Januar 2023 mit dem Comedian Django Asül. Im Laufe des Jahres folgen sieben weitere Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen zum Beispiel Max Uthoff, bekannt aus „Die Anstalt“ (ZDF). Das Kleinkunst-Jahresabo kostet 170 Euro (ermäßigt: 150 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/kleinkunst Mit acht Veranstaltungen kommt das Kindertheater im Jahr 2023 daher. Puppenspielkunst, klassisches Theater und ein Weihnachtsspecial im Dezember – die Darbietungen eignen sich schon für Kinder ab zwei Jahren und finden immer an einem Montag um 15.30 Uhr statt. Der Jahresabo-Preis für die Kindertheater-Reihe liegt bei 53 Euro (Erwachsene) und 30 Euro (Kinder und andere Ermäßigungen). Mehr unter www.bad-nauheim.de/... Die Sinfoniekonzert-Reihe bietet von März bis November 2023 fünf erstklassige Konzerte im einzigartigem Ambiente des Bad Nauheimer Jugendstiltheaters. Abonnements gibt es je nach Sitzkategorie von 75 bis 169 Euro, ermäßigt 60 bis 146 Euro. Mehr unter www.bad-nauheim.de/sinfonie An sechs Donnerstagen im Juli und August verzaubert die Bad Nauheimer Sommer-Reihe in der Open-Air-Kulisse der Trinkkuranlage regelmäßig ihr Publikum. Unter den Künstlerinnen und Künstlern sind im Jahr 2023 mit Götz Alsmann und Wolfgang Niedecken (BAP) erneut wahre Hochkaräter zu Gast. Das Jahresabo gibt es ab 130 Euro (ermäßigt: 110 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/... Hochwertige Konzerte von kleinen Ensembles bietet die Bad Nauheimer Kammerkonzert-Reihe im Jahr 2023. Das VolcanicBrass Quintett, das Calmus Ensemble, Flautando Köln, das Brentano Ensemble Frankfurt und viele weitere werden in der Trinkkuranlage Musikliebhaber begeistern. Das Jahresabonnement kostet 97 Euro (ermäßigt 81 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/... „Italien – Schlaglichter seiner Geschichte“ lautet der Titel der Vortragsreihe Geschichte 2023. Bei insgesamt neun Vorträgen von Experten verschiedener Universitäten kommen Geschichtsinteressierte auf ihre Kosten. Das Jahresabo für alle Vorträge gibt es für 45 Euro (ermäßigt 33 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/... Freunde philosophischer Themen können sich im Jahr 2023 auf insgesamt acht Vorträge freuen. Das Jahresabonnement der Philosophischen Reihe kostet 49 Euro (ermäßigt 29 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/... Die kulturellen Events der Stadt finden an unterschiedlichen Orten statt: Kleinkunst, Kindertheater, Philosophie, die Vortragsreihe Geschichte und die Kammerkonzerte nutzen je nach Größe der Veranstaltung den Kleinen oder den Großen Konzertsaal der Trinkkuranlage. Besucher der Sinfonie-Konzerte können sich auf das einzigartige Jugendstiltheater freuen. Der Charme der Bad Nauheimer Sommer-Reihe geht auch vom malerischen Ambiente aus: Die Konzertmuschel im Freien beheimatet die beliebten sommerlichen Konzerte.