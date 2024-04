Wander- und Radsaison in Bad Nauheim startet

Das frische Grün der Bäume, die bunte Pracht der Blumen, der Duft nach Bärlauch im Wald und die milde Frühlingsluft - all das macht Lust, draußen unterwegs zu sein. Wer ein Outdoor-Erlebnis sucht, der findet in Bad Nauheim ein abwechslungsreiches Angebot für jede Altersklasse – von Waldbaden für Gruppen und Familien bis hin zu Wander- und Radstrecken auf gut befestigten Wegen. Für die digitale Tourenplanung bietet sich das neue Profil Bad Nauheims auf der Outdoor-App Komoot an.In Bad Nauheim gibt es zwei Radwanderwege sowie fünf ausgewiesene Rundwanderwege, die sich verschiedenen Themen widmen: Rosen-Wanderweg (4,2 km), Panorama-Wanderweg (4,3 km), Hütten-Wanderweg (5,1 km), Salz-Wanderweg (10,8 km) und Wettertal-Wanderweg (12,2 km). Um die Qualität der Wanderwege zu erhalten, lässt die Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH (BNST) die Streckenmarkierungen jedes Jahr überprüfen. Mit Abschluss der Arbeiten steht dem Wandervergnügen nun nichts mehr im Weg.Passend zum Start in die Outdoor-Saison stellt die BNST die Rad- und Rundwanderwege in Bad Nauheim sowie weitere Tourenvorschläge zu schönen Zielen in der Umgebung nun auch auf www.komoot.com vor. Mit der weltweit vielgenutzten App kann man Routen planen und sich unterwegs navigieren lassen. Zu den Tourentipps gehören außerdem Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecken.Neben Komoot bietet sich für die Tourenplanung weiterhin auch die interaktive Stadtkarte der städtischen Webseite ( www.bad-nauheim.de/interaktive-karte ) an. Diese zeigt Routenverlauf und -beschreibung an, per GPS-Funktion im eigenen Smartphone ist die Navigation während des Weges möglich. Die Routen und GPX-Daten stehen als Download zur Verfügung.Seit Kurzem können sich Gäste der Tourist Information alle Radtouren, Wanderungen, Nordic Walking-Strecken und Stadtrundgänge der Stadtkarte auch am Touch-Display ansehen und per QR-Code auf das eigene Smartphone oder Tablet laden.Auch das Thema Waldbaden kommt zum Saisonstart nicht zu kurz. Die Tourist Information bietet jeden ersten Sonntag im Monat Waldbaden-Touren im Bad Nauheimer Heilwald an, spezielle Shop-Produkte zum Thema und etwas ganz Besonderes für Familien: Ab 1. Mai gibt es einen Waldbaden-Rucksack auszuleihen, mit dem Familien mit Kindern ab 3 Jahren spielerisch Erfahrungen mit dem Waldbaden sammeln können. Neben Lupen, Spiegeln, Picknickdecke und Vorlesebuch mit Waldgeschichten beinhaltet der Rucksack eine große Anzahl von Mitmachkarten. Die Karten vermitteln Sinnes-, Bewegungs-, Meditations- und Geschicklichkeitsübungen und zeigen, wie man Achtsamkeit für sich selbst und seine Kinder erlernt.Informationen zu den Wander- und Radwegen in Bad Nauheim, dem Waldbaden-Rucksack für Familien und weiteren Outdoor-Angeboten erhalten Interessierte in der Tourist Information Bad Nauheim (In den Kolonnaden 1, Tel. 06032 92 992-0, E-Mail: info@bad-nauheim.de) und auf www.bad-nauheim.de