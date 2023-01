Waldbaden im ersten Heilwald Hessen

Sonderausstellung und Wald-Zertifizierung

Im Sommer ist es soweit: Ein Bereich des Bad Nauheimer Stadtwalds soll der erste zertifizierte Heilwald Hessens werden. Waldbaden wird dann zum dauerhaften Angebot der Kurstadt zählen. Was genau dahinter steckt und welche Wirkung der japanische Gesundheitstrend verspricht, können Interessierte noch bis zum 19. März in der Sonderausstellung „Wald-Im-Puls“ am Gradierbau I erfahren.



Wissenschaftler der Berliner Charité sind sich einig: Der Wald wirkt wie ein Beruhigungsmittel auf das menschliche Gehirn. Unter Waldbaden versteht man achtsam verbrachte Zeit im Wald, in der man die frische Luft, die Farbenpracht und den Geruch der Bäume und Pflanzen ganz intensiv spürt – quasi das Baden in der Atmosphäre des Waldes. „Unser Waldpark bietet die optimale Umgebung für eben diese Beruhigung von Kopf und Geist“, betont Bürgermeister Klaus Kreß. „Es zeigt sich mal wieder, welch Potenzial in unserer Gesundheitsstadt steckt!“



Zertifizierung zum Heilwald



Der Kur- und Servicebetrieb rund um Leiter Steffen Schneider beschäftigt sich schon seit längerem mit der Thematik Heilwald und Waldbaden. „Der Aufenthalt in einem Heilwald kann erstaunliche Effekte auf die Gesundheit haben. Vor allem bei Stress, Überlastung und hohem Blutdruck weiß man um die positive Wirkung“, erklärt Schneider. „Unser Ziel ist es, dass Bad Nauheim im Sommer den ersten zertifizierten Heilwald Hessens hat – den idealen Ort, um die postive Wirkungsweise des Waldbadens zu erfahren!“



Sonderausstellung „Wald-Im-Puls“



Um das Waldbaden Bad Nauheims Einwohnerinnen und Einwohnern sowie allen Gästen näherzubringen, wird seit Jahresbeginn die Ausstellung „Wald-Im-Puls“ am Gradierbau I vom Kur- und Servicebetrieb Bad Nauheim und der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit angeboten. Zahlreiche Erlebnisstationen, wie beispielsweise ein Barfußpfad, Klangschalen und Akustikstäbe, motivieren zum Mitmachen und Wiederentdecken der eigenen Sinne.



„Wald-Im-Puls“ bietet zudem auch eine Vielzahl an Informationen sowie einen kurzen Erklärfilm zum Waldbaden und ist noch bis zum 19. März zugänglich. Ein Teil der Ausstellung befindet sich in den Ausstellungsräumlichkeiten des Gradierbau I, so dass sich auch bei schlechtem Wetter ein Besuch lohnt.



„Wald-Im-Puls“ am Gradierbau I ist am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils von 12 bis 16 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei.



Mehr Informationen zur Sonderausstellung, dem Waldbaden oder einer Ausbildung, z.B. zur Waldbegleiterin oder zum Waldbegleiter gibt es beim Kur- und Servicebetrieb Bad Nauheim unter 06032 343-601 oder in der Tourist Information Bad Nauheim unter 06032 – 92992-0.