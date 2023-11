The Hooters, Stoppok, Willy Astor & Co. in Bad Nauheim

Ob Kleinkunst, Kindertheater, Sinfonie- oder Kammerkonzert, Philosophie, Geschichte oder die Sommer-Reihe – die Kulturellen Reihen Bad Nauheims können sich auch im kommenden Jahr sehen lassen. Einzeltickets und Abonnements für alle Events sind ab sofort in der Tourist Information oder online unter www.bad-nauheim.de/kultur erhältlich.Der Fachdienst Kultur und Sport der Stadt Bad Nauheim sorgt jährlich für ein abwechslungsreiches Programm der Kulturellen Reihen. Fachbereichsleiter Jochen Mörler liegt hierbei vor allem die Vielseitigkeit am Herzen: „Unsere Veranstaltungen strotzen gerade nur so vor Vielfalt und Liebe zur Musik, dem Theater und der Kunst im Allgemeinen. Jede Reihe hat ihren eigenen Charme, den man jeweils in fünf bis neun Veranstaltungen pro Jahr erleben kann.“Für alle Reihen sind neben Einzeltickets auch Jahresabonnements erhältlich. Das Jahresabo ist zum einen deutlich günstiger als der Kauf der Tickets zum Einzelpreis. Zum anderen bietet ein Abo einen weiteren Pluspunkt: Alle Abonnements sind übertragbar, also nicht an eine einzelne Person gebunden. Die Weitergabe der Tickets zum Beispiel an Familie oder Freunde ist also ausdrücklich gewünscht, so dass gleich mehrere Menschen in den Genuss des Bad Nauheimer Kulturprogramms kommen.Den kulturellen Auftakt im kommenden Jahr macht die Kleinkunst-Reihe am 24. Januar mit dem Kabaretissten Bernd Gieseking. Im Laufe des Jahres folgen acht weitere Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen zum Beispiel Willy Astor oder Frank-Markus Barwasser, bekannt in seiner Figur als Erwin Pelzig. Das Kleinkunst-Jahresabo kostet 199 Euro (ermäßigt: 180 Euro), Einzeltickets gibt es ab 19 Euro (ermäßigt: 17 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/kleinkunst Mit neun Veranstaltungen begeistert die Kindertheater-Reihe auch schon die Jüngsten. Puppenspielkunst, klassisches Theater und Marionettentheater – die vielfältigen Darbietungen eignen sich schon für Kinder ab drei Jahren und finden immer an einem Montag um 15.30 Uhr statt. Der Jahresabo-Preis für die Kindertheater-Reihe liegt bei 53 Euro (Erwachsene) und 30 Euro (Kinder und andere Ermäßigungen), Einzeltickets kosten 7,50 Euro (ermäßigt: 4,50 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/kindertheater Die Sinfoniekonzert-Reihe bietet von März bis November 2024 fünf erstklassige Konzerte im einzigartigem Ambiente des Bad Nauheimer Jugendstiltheaters. Abonnements gibt es je nach Sitzkategorie von 75 bis 169 Euro, ermäßigt 60 bis 146 Euro. Einzeltickets sind im Vorverkauf ab 1. Februar 2024 ab 20 Euro (ermäßigt ab 16 Euro) erhältlich. Mehr unter www.bad-nauheim.de/sinfonie An sechs Donnerstagen im Juli und August verzaubert die Bad Nauheimer Sommer-Reihe in der Open-Air-Kulisse der Trinkkuranlage regelmäßig ihr Publikum. „The Hooters“, die Kultband aus den 80ern, wird zu Gast sein, ebenso der Hamburger Liedermacher „Stoppok“ mit seinem neuen Album „Teufelsküche“ sowie vier weitere Größen der Musikszene. Auch für die Sommer-Reihe wird es ein Abonnement geben, das voraussichtlich ab Januar 2024 erhältlich sein wird. Mehr unter www.bad-nauheim.de/sommerreihe Hochwertige Konzerte von kleinen Ensembles bietet die Bad Nauheimer Kammerkonzert-Reihe im Jahr 2024. Immer an einem Sonntagnachmittag werden in der Trinkkuranlage unter anderem The Twiolins, das Münchner Klavierquartett, Trio farfarello, das Verne Quartett und viele weitere die Musikliebhaber begeistern. Die Einzeltickets für die Kammerkonzerte gibt es ab 12 Euro (ermäßigt: 10 Euro), das Jahresabonnement kostet 84 Euro (ermäßigt 70 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/kammerkonzert „Europas Norden - Der Ostseeraum - Schauplatz europäischer Geschichte“ lautet der Titel der Vortragsreihe Geschichte 2024. Bei insgesamt acht Vorträgen von Experten verschiedener Universitäten kommen Geschichtsinteressierte auf ihre Kosten. Das Jahresabo für alle Vorträge gibt es für 39 Euro (ermäßigt 28 Euro), Einzeltickets sind für 5,50 Euro (ermäßigt: 4 Euro) erhältlich. Mehr unter www.bad-nauheim.de/vortragsreihe-geschichte Freunde philosophischer Themen können sich im Jahr 2024 auf insgesamt acht Vorträge zum Thema „Auseinandersetzung mit Gefühlen in der Philosophiegeschichte“ freuen. Einzeltickets gibt es für 6 Euro (ermäßigt: 3,50 Euro), das Jahresabonnement der Philosophischen Reihe kostet 49 Euro (ermäßigt 29 Euro). Mehr unter www.bad-nauheim.de/philosophie Die kulturellen Events der Stadt finden an unterschiedlichen Orten statt: Kleinkunst, Kindertheater, Philosophie, die Vortragsreihe Geschichte und die Kammerkonzerte nutzen je nach Größe der Veranstaltung den Kleinen oder den Großen Konzertsaal der Trinkkuranlage. Besucher der Sinfonie-Konzerte können sich auf das einzigartige Jugendstiltheater freuen. Der Charme der Bad Nauheimer Sommer-Reihe geht auch vom malerischen Ambiente aus: Die Konzertmuschel im Freien beheimatet die beliebten sommerlichen Konzerte.